Periodista español pone en su lugar a Hugo Sánchez por llamarlo “Payasete”

Juanma Rodríguez le da con todo al exfutbolista mexicano y le advierte que nunca será técnico del Real Madrid

El periodista deportivo español Juanma Rodríguez arremetió contra Hugo Sánchez, luego de que el exfutbolista lo llamara “payasete” por cuestionarle sus intenciones de ser director técnico del Real Madrid.

Hace algunos días, Sánchez Márquez, quien actualmente colabora como analista y comentarista deportivo en ESPN, externó su deseo de ser el nuevo entrenador del conjunto merengue, tras la salida de Julen Lopetegui e incluso, le envió un mensaje al presidente Florentino Pérez para que se pusiera en contacto con él y así negociar sobre alguna oportunidad.

El anhelo de Hugo Sánchez fue criticado por algunos periodistas españoles, entre ellos Juanma Rodríguez quien le ve muy pocas posibilidades al mexicano para asumir las riendas del Real Madrid.

A través de El Chiringuito TV, Juanma Rodríguez le dio con todo al exjugador madridista.

“No te puedes presentar ante el Real Madrid con los argumentos que tiene como entrenador, llevas sin entrenar desde 2012, a excepción del Almería, fuera de tu país jamás te han contratado como entrenador”, señaló el comentarista español.

"Llevas sin entrenar desde 2012 y tu último título es 'El Lagarto de Jaén'".

“Para ser entrenador del Real Madrid hace falta más que pegar tres volteretas en el aire. No has estado a la altura del gran jugador que fue Hugo Sánchez. Yo no busqué publicidad; sin embargo, tú si la buscas”, agregó Juanma Rodríguez.

“Puedes apagar el teléfono móvil tú y tu amigo José Ramón Fernández y esa corte que tienes ahí (ESPN)”, concluyó el periodista, dejándole en claro a Hugo Sánchez que puede apagar su celular, porque Florentino Pérez no se pondrá en contacto con él.