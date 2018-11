Exclusiva: Mhoni Vidente nos comparte fotos y vídeo íntimo por el que es víctima de chantaje

La astróloga cubana ha detenido la posible venta de este material al hablar en exclusiva con este medio

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más conocidas y queridas del ámbito del espectáculo. Y en la actualidad posee su propio espacio en el programa matutino de Televisa, Hoy, en donde brinda las predicciones no solo de las celebridades, sino también del mundo de la política e incluso del deporte. Sin embargo hoy, la vidente de origen cubano contactó a este medio para revelar que está siendo víctima de chantaje.

Desde hace varias semanas Mhoni confirmó que pasaba a ser una mujer soltera. La cubana nunca ha revelado la identidad de sus parejas sentimentales, sin embargo una de ellas, está chantajeando a la vidente con la liberación de varias fotografías y un vídeo íntimo.

Mhoni, asumiendo la responsabilidad y la vulnerabilidad de su persona frente a las imágenes prefiere liberar el contenido con el que pretenden tirar abajo su imagen, para así evitar el negocio de dicho material.

Ante los acontecimientos Mhoni nos dice: “Yo me siento triste por el hecho. Pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. El no es malo pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos“.

Le consultamos si piensa ejercer algún tipo de acción legal, en contra de su ex pareja, por la violación a su intimidad, sin embargo, ella asegura que no. “No, no pienso hacer nada, solo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quien voy andar”.

Nuestra querida @mhonividente nos comparte información, en exclusiva sobre el actual chantaje que vive por vídeo e imágenes íntimas 😞. Más información en @LaOpinionLA pic.twitter.com/MBjGlW9S0X — Clary Castro (@Castroclary) November 9, 2018

Mhoni confirma que las imágenes y el vídeo es un material que ella misma tomó para compartir con su ex, pero nunca pensó que al terminar la relación éste los utilizaría en su contra.