Mars: National Geographic explora la vida en Marte en la segunda temporada de su serie original

¿Estamos los humanos condenados a repetir en el Planeta Rojo los mismos errores que cometimos en la Tierra?

La primera temporada de Mars (Marte) en National Geographic sorprendió por su novedoso formato. La serie mezclaba una trama de ficción en el futuro -el primer viaje de humanos a Marte en 2033- con flashbacks al presente tipo documental en los que científicos como Neil deGrasse Tyson, emprendedores como Elon Musk (CEO de Tesla y creador del proyecto SpaceX) y ex astronautas explicaban cómo será la colonización de Marte en las próximas décadas.

Este lunes 12 de noviembre el canal NatGeo estrena la segunda temporada, que sigue el mismo formato aunque da más peso a la trama de ficción, ahora centrada en la vida de los humanos que ya están establecidos en el planeta Rojo. Mientras tratan de transformar Marte para hacerlo lo más parecido a la Tierra posible, tienen que lidiar con los habituales problemas y dramas que todos tenemos, incluso a 34 millones de millas de nuestro planeta.

La segunda temporada de Mars se compone de seis episodios que arrancan en 2042, cuando los astronautas de la International Mars Science Foundation (IMSF) ya han desarrollado una colonia totalmente autónoma en Marte. El problema es que ahora los gobiernos que lanzaron el proyecto ya no dedican más dinero a la misión y se hace necesario recurrir al sector privado para seguir adelante.

Los problemas entre los científicos y astronautas pioneros que fundaron la colonia y los nuevos enviados por la industria privada no tardan en aparecer. La misión original de adecentar un planeta virgen para los humanos comienza a sufrir cambios por la exigencia de generar beneficios con una explotación minera. ¿Cómo se deben manejar la contaminación, las enfermedades y los desastres naturales en Marte? ¿Qué consecuencias tiene el nacimiento del primer bebé fuera de la Tierra?

En definitiva, ¿está la Humanidad condenada a repetir en Marte los mismos errores cometidos en la Tierra?

Por otro lado, los segmentos documentales se centran en pronosticar cómo será vivir en Marte. Para ello el equipo de National Geographic se desplazó hasta el Ártico, el lugar de la Tierra donde las condiciones de aislamiento son más parecidas a lo que se podrá vivir en otro planeta.

Elenco, personajes y dirección de Mars

Mars está producida por Brian Grazer, Ron Howard, Michael Rosenberg y Justin Wilkes de Imagine Entertainment y dirigida por Stephen Cragg (“Scandal”, “How to Get Away with Murder”), Ashley Way (“Doctor Who”, “Homeland”) y Everardo Gout (“Days of Grace”).

De los actores de la primera temporada repiten Alberto Ammann (“Narcos”, “Apaches”) como el geoquímico Javier Delgado; Jihae (“Mortal Engines”) en el doble papel de la comandante Hana Seung de Olympus Town y su gemela Joon Seung, ex secretaria general de IMSF que renuncia al cargo para unirse a su hermana en Marte; Anamaria Marinca (“Sex Traffic”, “Hinterland”) como Marta Kamen, la bióloga que ha pasado años buscando vida en Marte; Clementine Poidatz (“Housewife”, “Marie Antoinette”), como Amelie Durand, física y bioquímica que quiere volver a la Tierra; Sammi Rotibi (“Batman v Superman”, “Django Unchained”) como Robert Foucault, ingeniero mecánico responsable de construir la colonia y Cosima Shaw (“V for Vendetta”, “The Danish Girl”) como la Dra. Leslie Richardson, que toma la posición de secretaria general de IMSF en la Tierra después de que su esposa muera en Marte.

Además, en esa segunda temporada de Mars aparecen nuevos actores como Gunnar Cauthery (“Genius”, “War Horse”) como el teniente Michael Glenn, segundo al mando en Olympus Town; Levi Fiehler (“The Fosters”, “Mission Control”) como Cameron Pate, biólogo molecular; Evan Hall (“Orange is the New Black”, “The Following”) como Shep Master, de la colonia minera Lukrum; Jeff Hephner (“Chicago Med”, “Code Black”) como Kurt Hurrelle, líder de colonia minera; Akbar Kurtha (“24”, “Syriana”) como el Dr. Johar, un psicólogo que deberá enfrentar una crisis ya en su viaje hacia Marte; Esai Morales (“Ozark”, “NYPD Blue”) como Roland St. John, CEO de la empresa privada Lukrum Industries; y Roxy Sternberg (“Emerald City”, “Chewing Gum”) como Jen Carson, capataz de la colonia minera Lukrum.