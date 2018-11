Niegan entrada al Louvre a la modelo Newsha Syeh por atrevido escote

La australiana intentó ingresar a la galería de arte en la ciudad de París, pero al mirar su atuendo, uno de los guardias, simplemente le dijo que no podía ingresar

Un escote pronunciado, con el que derrochaba toda la sensualidad posible, fue suficiente para que le negaran la entrada al museo Louvre, a la modelo Newsha Syeh.

La australiana intentó ingresar a la galería de arte en la ciudad de París, en la que se exhiben obras como la “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci, pero al mirar su atuendo, uno de los guardias, simplemente le dijo que no podía ingresar, causando un descontento total en la sexy chica.

“Ayer en el Louvre, un guardia me detuvo en la entrada por mi atuendo. Realizó los gestos y expresiones faciales más asquerosos y horribles que pudo, me pidió cubrirme, con unos ojos llenos de odio que me impidieron entrar“, dijo Newsha Syeh.

Ahí, la modelo compartió la imagen en la que se le puede mirar afuera de Louvre con entallado vestido negro, ajustado celosamente a su cuerpo y con un escote que dejaba al aire sus bien proporcionados atributos, los cuales no pudieron ingresar a mirar las obras de arte.

“A Picasso le hubiera encantado mi atuendo“, escribió Newsha Syeh junto a su fotografía, la cual fue aplaudida por sus fans.

El museo no se ha pronunciado al respecto, aunque los bikinis, los torsos desnudos y los pies descalzos tienen prohibida su entrada, según la propia galería de arte.

POR: Jorge Marrón