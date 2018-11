Despiden a una maestra por calificar con ceros a alumnos que no hicieron la tarea

Los profesores cada vez enfrentan más normas por parte de la administración y quejas de los padres que dificultan su trabajo

Cuando un grupo de estudiantes de octavo grado de la escuela West Gate K-8 en Port St. Lucie, Florida, nunca entregó la tarea, la maestra de estudios sociales, Diane Tirado, ignoró la normativa de la escuela de no penalizar a los estudiantes que no cumplan con los deberes y les calificó con un cero.

“No se me permitió dar nada por debajo de 50”, dijo Tirado, de 52 años, a The Post.

Para la primera asignación del semestre, Tirado pidió a sus estudiantes que mantuvieran un diario, como lo haría un explorador del siglo XV, durante dos semanas. Se les pidió que tomaran notas sobre los eventos históricos y dibujaran mapas, como si fuera un “cuaderno del explorador”.

Pero los padres pronto comenzaron a quejarse de lo que decían que era una carga de tareas demasiado pesada.

“Me llamaron a la oficina del director porque los padres no estaban contentos conmigo”, dijo. “Estuvieron arruinando mi vida durante semanas”.

Fue durante una de esas visitas a la oficina del director que Tirado se enteró de la política de “No Cero”, que se basa en que, sea cual se el comportamiento o resultado, nunca se les debe puntuar por debajo de 50.

Pero cuando un grupo de su clase no entregó la tarea, la maestra decidió que no merecían ningún crédito, mucho menos el 50 por ciento.

“Estoy acostumbrada a que los niños no entreguen el trabajo, pero luego los persigo hasta que hacen los ejercicios, así me aseguro de que se recuperan los resultados y suben las calificaciones”, dijo. “Pero no doy una nota por nada”.

La despidieron por ello. Menos de dos meses después de ser contratada en la escuela. No hay ninguna causa oficial mencionada en la carta de la directora, que dice que es porque todavía estaba en su período de prueba en la escuela.

En cualquier caso, la maestra afirma que sabe por qué la dejaron ir.

“Yo rompí el sistema, lo cuestioné. Me negué a aceptar su política educativa y me convertí en un desafío”.

En su último día, dejó a sus alumnos con el siguiente mensaje en su pizarra: “Adiós, niños. ¡La señora Tirado les quiere les desea lo mejor en la vida! Me han despedido por negarme a darles un 50% por no entregar nada”, agregó.

La imagen de su mensaje final, se publicó en Facebook y se ha compartido miles de veces, convirtiéndose en viral.

“Es absurdo darle a alguien algo por nada y hacer eso es crear un futuro que es bastante sombrío”, contó.

“Estamos creando de nuestros hijos auténticos monstruos”, agregó. “Les damos demasiado y personas que experimentan ese tipo de niñez crecen y piensan que lo merecen todo y tienen derecho a cualquier cosa el resto de su vida”.

La escuela, a través de un portavoz, negó que tenga una política de “no cero” según informó WPTV.

“No hay una política escolar del distrito o individual que prohíba a los maestros registrar una calificación de cero para el trabajo que no se entregó”, dijo el portavoz.

Pero según Tirado, la política se describe en el manual para padres y estudiantes de West Gate, donde se lee con letras mayúsculas de color rojo brillante, “NO CERO – EL GRADO POSIBLE MÁS BAJO ES 50%”.

El portavoz informó al periódico que “algunos maestros de aula y facultades escolares” discutieron el rango de puntos para cada grado y llegaron a la conclusión de que una F sería igual a 50 a 59.