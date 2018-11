“Pinches mareros de mier**”, así reciben los mexicanos en Tijuana a centroamericanos de caravana migrante

Los indocumentados se llevaron la peor bienvenida este jueves cerca de la frontera

Con comentarios ofensivos como “Pinches mareros de mier**, váyanse” y “hondureño, aquí no te queremos”, mexicanos en Playas de Tijuana la emprendieron contra miembros de la caravana migrante.

En el enfrentamiento, reportado anoche, los pobladores lanzaron piedras y basura a los extranjeros y, algunos informes indican, que hubo golpes entre las partes.

Los residentes pedían a los migrantes que se regresaran a su país. En un punto, una mujer le cuestiona a los organizadores del recorrido por qué llegan de manera agresiva y desorganizada a hablar con ellos.

Los locales, además, plantearon que los indocumentados representan un riesgo a la seguridad y de salud, ya que hacen sus necesidades fisiológicas en la calle.

Vecinos de Playas de Tijuana confrontaron a integrantes de la #CaravanaMigrante en la zona, exigiéndoles que regresen a su país pic.twitter.com/o0ORpik2Xz — Informativo 102 (@Informativo102) November 15, 2018

“Pinches mareros de mierda váyanse”: Gritan ciudadanos de Playas de Tijuana a migrantes.

@fronterainfo informó que Aarón Pallares del PES, ahora Partido Transformemos, encabezó la manifestación https://t.co/vRFW3hsgy2

🗣 https://t.co/pxSbHieiI0 pic.twitter.com/sQQBbdBOr6 — Mariomarlo (@Mariomarlo) November 15, 2018

“No teníamos para dónde ir porque estábamos rodeados”, dijo a Univision Maily Nuñez, quien camina con su hijo de apenas un año en brazos.

Aproximadamente, 800 centroamericanos llegaron ayer a la ciudad fronteriza con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos. Para este viernes, se espera que al menos unos 2,000 más arriben en autobuses.

A la lista de improperios por parte de los tijuanenses, se sumaron las palabras del alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastélum, quien entre otras cosas tildó de marihuaneros y violentos a los indocumentados.

“Estas personas llegan en un plan agresivo, grosero, con cánticos, retando a la autoridad, haciendo lo que no estamos acostumbrados a hacer en Tijuana, que sepa todo México que ya estuvo bueno, ¿qué es eso de permitir que crucen frontera si ningún freno?”, sostuvo.

“Queremos que se les aplique el 33 constitucional, Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue distinto con los haitianos, ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión y Derechos Humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos”, planteó el funcionario.

“No me atrevo a decir que son todos los migrantes, pero hay algunos que son vagos, marihuanos, van agrediendo a familias de Playas de Tijuana, ¿qué es eso?”.

Luego del altercado, algunos migrantes accedieron a moverse a algún albergue como recomendaron las autoridades. Otros, por temor a que usaran su información personal para perseguirlos, se negaron a recibir la ayuda.