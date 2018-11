¡Triste noticia! Adamari López sigue en el hospital sin poder regresar a casa

View this post on Instagram

¡Mi @adamarilopez sé que así te abrazare muy pronto! Dios es grande, perfecto y además te ama. ❤ Te extraño mucho, ya quiero escucharte llegar al cuarto de maquillaje gritando: “¡se acabo la noche!” Recuperate pronto que te estamos esperando ,yo prometo no molestarte más con @angelraulroman ni con tu desafinación. 😂😂 #VidaRashel