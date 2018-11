¡Sobrevivieron para contarlo!: 5 videos de accidentes virales que revolucionaron las redes

A veces los conductores confían demasiado en la protección que sienten al estar dentro de sus autos, olvidan que las leyes de la física aplican para todos los objetos y que nada en este mundo es indestructible, mucho menos si se conduce a una velocidad imparable que puede hacer volar por el aire a toneladas de metal.

Gracias a la habilidad de las cámaras para captar situaciones impresionantes, hoy podemos aprender de los errores que muchos conductores cometen al distraerse, los cuales pueden llegarle a cobrar la vida de una persona. Sin embargo, hay situaciones donde un conductor experimenta lo inimaginable y vive para contarlo.

Las imágenes de automovilistas que estuvieron a punto de morir, pero salieron ilesos de sus accidentes, nos ayudas a reflexionar acerca de la forma en la que manejamos y nos recuerdan la importancia de ser un conductor precavido detrás del volante. Aquí te compartimos cinco videos de accidentes virales que te harán pensar dos veces acerca del significado de la palabra “suerte”.

1 – Conductor de la Fórmula 3

¿Se puede burlar a la muerte? Habría que preguntarle a Peter Li Zhi Cong, un conductor de la Fórmula 3 que paso por un muy mal rato después que su auto volara por los aires al chocar con otro piloto en el Red Bull Ring.

2 – Durante lluvia

Otro video que nos deja con los pelos de punta es éste, donde un conductor pierde el control de su auto en la mojada autopista y sale volando al chocar con una jardinera de concreto. Afortunadamente, se puede ver al automovilista salir ileso de escalofriante accidente. Esto nos recuerda la importancia de manejar con lentitud durante lluvias u otros cambios climáticos.

3 – Adolescente en auto deportivo

No sabemos en qué estaba pensando Brennan S. Eden, de 19 año de edad, al querer burlar a la policía de tránsito, pero al joven inexperto le salió todo mal después de que perdiera el control de su vehículo y volara por los aires hasta caer en el pavimento. Sin embargo, como se muestra en el video, el joven salió ileso y custodiado por la policía.

4 – Sandwich de trailers

En el reglamento de manejo especifica que un conductor debe dar un trato especial a los camiones grandes, ya que estos vehículos requieren de un espacio más amplio para conducir y hay que tratar de no conducir a su alrededor para no causar accidentes. Por supuesto, mucha gente no respeta estas regla y acaba como el conductor en el video: aplastado como un emparedado.

5 – Trailer contra puente peatonal

No podemos acabar esta lista sin mencionar los errores de muchos camioneros al no medir la altura de sus vehículos y quedar estancados, o atrapados, entre el concreto de un puente. Afortunadamente, este incidente que ocurrió en Aguascalientes México no dejó heridos, pero si un peatón hubiera estado cruzando el puente en ese momento, la historia sería otra.