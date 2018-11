Kate del Castillo agradece a Dios que no tiene que testificar en juicio contra “El Chapo” en Nueva York

La actriz Kate del Castillo dijo que no ha sido llamada a declarar como testigo en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien entrevistó en un encuentro clandestino en 2015.

“Eso habían dicho. El algún momento se habló de eso, pero no. Hasta ahorita no me han llamado. Gracias a Dios, la verdad. Así que no voy a ir a testificar. Nunca se me avisó, así que no”, dijo la mexicana en una entrevista con Al Rojo Vivo, de Telemundo.

Desde la semana pasada, cuando iniciaron los procesos, el nombre de Del Castillo así como el de Sean Penn salieron a relucir como posibles testigos en el caso, ya que en la entrevista grabada que le realizaron mientras se encontraba fugitivo, entre otras cosas, Guzmán Loera admite ser parte del mundo del narcotráfico. Según expertos, esa podría ser una de las pruebas más contundentes contra el acusado de 11 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.

La protagonista de las series “La Reina del Sur” e “Ingobernable” de Netflix que abordan el tema del crimen organizado dijo estar un poco distanciada de las audiencias del caso por tener mucho trabajo.

“Yo sabía que iba a arrancar ya. Sabía que arrancó el martes. No tengo el tiempo para seguirlo así perfectamente, pero sí me he enterado de varias cosas. Pero la verdad no tengo el tiempo”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de acudir a la toma de posesión del electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, la artista dijo: “No, para nada. Primero, no me han invitado, y , aunque me inviten, yo no quiero volver a tomar parte con ningún Gobierno porque, finalmente, el voto es secreto y ya no quiero nada politico”.

La actriz dijo que no regresará hasta que AMLO esté establecido oficialmente en la presidencia.

La administración de su predecesor Enrique Peña Nieto le impidió ingreso al país a Del Castillo en medio de las grabaciones de la primera parte de la Ingobernable por la investigación en curso en su contra por sus vínculos con El Chapo.

Como resultado del encuentro con el presunto narco, se publicó un reportaje especial en la revista Rolling Stone y Del Catillo desarrolló un documental para Netflix que narra el intercambio.