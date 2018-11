Blac Chyna no necesita ayuda de los Kardashian para ofrecer a sus hijos ‘una vida de lujos’

Toda una empresaria

La empresaria, modelo y ex stripper Blac Chyna ya había dejado claro hace una semana que ella no necesita de ninguna pensión de manutención para ocuparse de la educación de sus dos retoños. En aquella ocasión sus declaraciones iban dirigidas a Rob Kardashian -su exprometido y padre de su hija Dream- en respuesta a la petición que este había presentado ante el juez que supervisa el cumplimiento de los términos de la custodia de su pequeña para que redujera los pagos mensuales que él abona a su ex alegando que su fortuna personal se había reducido considerablemente en los últimos años.

En ese mensaje que difundió vía Instagram la celebridad no quiso pronunciarse acerca del arreglo económico al que habría llegado con el rapero Tyga, padre de su primogénito King Cairo, pero Chyna no le ha dejado al margen durante demasiado tiempo.

Chyna ha vuelto a recurrir ahora a esa misma plataforma para afirmar una vez más que si Dream y King Cairo disfrutan de todas las comodidades posibles eso se debe única y exclusivamente a su duro trabajo, y no a las ayudas financieras inexistentes -según su versión de los hechos- de sus respectivos progenitores.

“Así que se supone que mis hijos no deben llevar el mismo estilo de vida que su padres etcétera etcétera, ¿eh? Como madre soltera soy yo la que les mantiene y les proporciona la vida acomodada que merecen”, ha afirmado orgullosa la celebridad en un vídeo difundido a través de su red social favorita para reivindicarse como una mujer de negocios solvente y capaz de compaginar con éxito su carrera y el cuidado de sus pequeños.

Lo cierto es que basta con echar un vistazo a su perfil de Instagram para comprobar que a Chyna no le faltan proyectos profesionales con los que añadir ceros a su cuenta bancaria. Además de sus colaboraciones como imagen de distintas marcas como Fashion Nova o su línea de cosméticos, la estrella televisiva también ha firmado recientemente un acuerdo con la compañía Whitenicious by Dencia para promocionar su crema con propiedades blanqueadoras que en los próximos días promocionará en Nigeria sin importarle aparentemente las críticas que le han llovido por promocionar un producto cosmético tan controvertido.