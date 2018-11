Patty López, sexy conductora de Azteca Deportes, presume cuerpazo en Instagram

View this post on Instagram

Me encontré estas fotos viejas de @rockoiturriaga que me encantan.. Me han tomado fotos muchísimas veces pero por alguna razón estás fotos para mi son muy personales. Tal vez ya se han dado cuenta pero me gusta mucho compartir con ustedes un poco de esa transparencia y vulnerabilidad.. Hoy estoy en uno de los momentos más chingones de mi vida, la más feliz y al mismo tiempo muy vulnerable también.. Es como una montaña rusa de emociones: de felicidad, de nostalgia, de mucho estrés (les mentiría si les digo que no), de nervios y emoción de saber que mi vida va a cambiar para siempre.. Pero me encanta la idea de la sorpresa y de que la incertidumbre siempre presenta una infinidad de posibilidades, así que la abrazo con todo.. . .Que en Instagram nunca perdamos la gran capacidad de compartir cosas personales más allá de las fotos “cool” y lindas. 🖤