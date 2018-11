Lo popular no es fumar sino “vaporizar”

Los padres deben estar alerta sobre el daño de los cigarrillos electrónicos

Pediatra: Saludos Manuel ,como estas?

Paciente masculino de 12 años: Bien .

Pediatra : Como está la escuela

Paciente : más o menos

Pediatra: bebés, drogas o fumas Vaporease

Paciente : No, No, No, Si

Pediatra: Tus padres lo saben

Paciente: No

Pediatra: Dónde lo haces

Paciente: En el baño de la escuela y en reuniones de vaporeo

Pediatra: Sabes si eso te puede causar daños a tu salud

Paciente: claro que no. Todos mis amigos los hacen y hasta en mi casa se utiliza. No hace daño

Esta es una conversación de las tantas que tengo con mis pacientes sobre el Vaporeo o el fumar cigarrillos electrónicos. Es importante que los padres nos demos cuenta que esta es una nueva crisis que está por coger fuerzas entre nuestros hijos latinos aquí en NY.

Desde el 2013 la cantidad de adolescentes que fuman cigarrillos se ha disminuido dramáticamente ha un 50 % .Esto a sido causa por el incremento en el uso de cigarrillos electrónicos y el uso de vaporizadores.

El Vapeo o “Vapes” “e-cigs” e Hookahs o “Vape Pens”, como se les llama ,se percibe en los adolescentes como una algo saludable, sin saber las verdaderas consecuencias de exponerse a este tipo de nicotina y otros productos químicos contenidos en los vaporizadores y cigarrillos electrónicos.

En un reciente estudio se ha demostrado que el usar este nuevo método aumenta las posibilidades de los jóvenes de usar otro tipo de drogas.

Se ha demostrado también que la exposición temprana a la nicotina puede tener un efecto adverso en el desarrollo del cerebro que todavía se desarrolla hasta los 25 años aproximadamente. Otros de los efectos secundarios es el daño que causa a los tejido de los pulmones y ha estado asociado también a cáncer.

Algunos de estos dispositivos se parecen a cigarrillos normales pero el problema viene cuando usan los que parecen como bolígrafos, USB y otros artículos que utilizamos diariamente lo que hace sumamente difícil la detección de estos por los padres o al entrar a las escuelas.

Lo más importante en este caso es la educación de sus hijos y la comunicación abierta entre padres e hijos. Crear un núcleo de confianza para poder ayudar a sus hijos antes de que los demás influencien en la manera de pensar de sus hijos. Háblele de las consecuencias peligrosas de vaporear o de fumar.

-La Dra. Denise Núñez es pediatra y fundadora de la Fundación Niño de la Caridad en El Bronx