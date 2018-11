Dieta del huevo cocido si quieres bajar hasta 11 Kilos en sólo 2 Semanas

Debido a la gran cantidad de huevos y de proteínas ingeridas en esta dieta no se recomienda seguirla más de dos semanas

Si quieres mantener la figura de cara a las grandes comidas y eventos familiares que se aproximan, te aconsejamos una dieta ideal para perder peso, pero recuerda que la solución para no engordar jamás es dejar de comer.

Lo más aconsejable es mantener una alimentación balanceada en cuanto a nutrientes y proporciones.

Hay muchos tipos de dietas para ganar peso, músculo, para bajar kilos…En internet encuentras de todos los tipos, pero aunque lo mejor es acudir a un nutricionista, también puedes probar alguna dieta que no sea muy exigente y que no dure mucho tiempo, para que tu salud no se vea afectada.

Esta que te ofrecemos aquí es una alternativa rica en proteínas, tomando el huevo como alimento base. ¿Te animas?

Lunes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Una fruta y 2 rebanadas de pan integral.

Cena: Una ración de pollo cocido y ensalada grande.

Martes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Una ración de pollo cocido y ensalada verde.

Cena: 2 huevos, ensalada de verduras y 1 naranja.

Miércoles

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Ración de queso bajo en grasa, 1 tomate y 1 rebanada de pan integral.

Cena: Una ración de pollo cocido y ensalada grande.

Jueves

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Ensalada de Frutas.

Cena: Ración de pollo al vapor y ensalada grande.

Viernes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: 2 huevos y verduras al vapor.

Cena: Pescado a la plancha y ensalada grande.

Sábado

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: ensalada de frutas.

Cena: Pollo al vapor y ensalada grande.

Domingo

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Pollo con verduras al vapor y ensalada de tomates.

Cena: Verduras al vapor.

La semana 2 es parecida, tendrá que seguir comiendo huevos y mantenerte fuerte frente a cualquier tentación. ¡Seguro que puedes y pronto verás los resultados!

Lunes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Pollo y ensalada grande.

Cena: 2 huevos, ensalada y 1 naranja.

Martes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: 2 huevos y verduras al vapor.

Cena: Pescado a la parrilla y ensalada grande.

Miércoles

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Pollo cocido y ensalada grande.

Cena: 2 huevos, ensalada de verduras y 1 naranja.

Jueves

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: 2 huevos, queso bajo en grasa y verduras al vapor.

Cena: Pollo al vapor y ensalada grande.

Viernes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Ensalada de atún.

Cena: 2 huevos y ensalada grande.

Sábado

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Pollo cocido y ensalada grande.

Cena: Frutas.

Domingo

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta cítrica.

Almuerzo: Pollo al vapor y también las verduras al vapor.

Cena: La misma porción que el almuerzo.

Sigue esta dieta y de seguro que en dos semanas habrás eliminado algunos de los kilos que tienes de más.