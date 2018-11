Kate del Castillo: “Teresa Mendoza ha sido un parteaguas en mi carrera”

La actriz nos cuenta en entrevista exclusiva las dificultades y sus sentimientos al volver a ponerse en la piel de La Reina del Sur

Si hay un personaje clave en la carrera de Kate del Castillo es el de Teresa Mendoza. La Reina del Sur se estrenó a principios de 2011 y rápidamente internacionalizó la fama de la actriz mexicana. Se convirtió en la serie más exitosa en la historia de Telemundo y dio a pie a una versión en inglés que ya va por la cuarta temporada. Pese a ello, la continuación de la serie original se demoró ocho años. ¿Por qué? Nos lo explica la propia Del Castillo desde Cartagena, Colombia, donde está grabando las últimas escenas de la nueva Reina del Sur una mega producción que pasó antes por otros siete países.

Kate del Castillo: Yo no quería hacer una segunda parte porque siempre digo “si ya fue un éxito la primera, para qué hacer una segunda”. Además, no hay un segundo libro de La Reina del Sur. Pero te queda una cosita como “ay, si se hiciera otra vez, después de tantos años…”. Tienes ese orgullo de actriz, esa emoción. Pero yo les dije que si Arturo [Pérez Reverte] no lo iba a escribir, que para qué. Entonces supe que Arturo estaba metidísimo. Y cuando nos sentamos con los productores, con [Roberto] Stopello y con Pérez Reverte, y me mostraron la estructura de la nueva historia, me encantó.

Pregunta: ¿Qué supone para ti Teresa Mendoza?

K.d.C.: Teresa Mendoza es importante para mí tanto profesional como personalmente. Sin duda ha sido un parteaguas en mi carrera. Es importantísimo porque yo perseguí mucho ese personaje y se me fue. Y después vino a mí. Fue una lucha constante. A Teresa Mendoza la quisimos hacer todas las actrices, es un personaje delicioso. Así que estoy contenta, muy contenta, nada más con mucho nervio, la verdad.

P.: La primera Reina del Sur se grabó justo antes del boom de las súper series y de Netflix. Ahora cuentan con un presupuesto mucho mayor y otra forma de hacer televisión. ¿En qué se va a notar en La Reina del Sur 2?

K.d.C.: Mira, yo siempre digo: ‘si vas a gastarte dinero, que se vea en pantalla’. Lo demás a quién le importa. Lo que importa es lo que quede en el cuadrito. He visto sólo dos capítulos completos y se ve enorme, se ve otra serie. En la primera no teníamos presupuesto, sin embargo era una historia tan buena que iba a tener éxito sea como sea. En ésta la historia es excelente y además la calidad de producción es increíble. Nunca nadie ha hecho en televisión abierta, en Latinoamérica, lo que está haciendo La Reina. Nunca. Las escenas de acción son increíbles y, obviamente, en el elenco internacional, que es extraordinario.

P.: Y han grabado en diferentes localizaciones en varios países…

K.d.C.: Estuvimos en Rusia, en España, en Rumanía, en Italia, en Belize, en Estados Unidos en Washington, en México, en Colombia… Un rodaje largo.

P.: ¿Aún te quedan fuerzas?

K.d.C.: Yo estoy como los alcohólicos: “sólo por hoy”. Porque si me pongo a pensar todo lo que me falta, me da algo. Es muy cansado, porque al final yo soy la protagonista, soy la única que no puede faltar. Soy la única que no va a ver a su familia, la única que no tiene vacaciones, la única que no puede decir “no voy a trabajar hoy porque tengo que hacer algo personal”… Nunca, jamás. Yo empiezo y termino los llamados todos los días de lunes a sábado. Es muy cansado porque no tienes otra vida más que esto y llega un momento en que te sientes sola, que extrañas porque no ves una cara amiga. Pero también cuando nos enseñaron los dos primeros capítulos dije: “Vale la pena todo el esfuerzo”.

P.: Todos tus compañeros actores destacan que tú siempre das el cien por ciento aunque estás en casi todas las escenas y no te quejas nunca.

K.d.C.: Es mi trabajo y para eso me pagan, para hacerlo bien. Y eso es parte de hacerlo bien. Además es un privilegio estar en un set, así es como me enseñó mi papá y así es como yo lo veo porque es lo que me ha dado de comer desde que tengo uso de razón. El amor y el respeto por un set lo he tenido desde muy chiquita. Para mí es básico dar tu cien por ciento. Si no, dedícate a otra cosa. Agradezco a mis compañeros y al equipo de rodaje que me digan eso, todos son divinos. Pero yo no estoy haciendo nada extraordinario, así es como debe ser. Qué triste que no todas las actrices o actores tengan ese amor y esa entrega a su trabajo.

P.: Además de tantas horas, tu papel es muy físico.

K.d.C.: Sí. Es muy físico y emocional. Termino agotada, te lo juro. Pero disfruto mucho de hacer las escenas de acción. Me encantan, me divierto como loca, aprendo muchísimo. Termino siempre súper golpeada porque me aviento a hacer un montón de cosas, pero la verdad es lo que disfruto mucho. Me encanta que haya papeles para mujeres que sean también fuertes, que se pongan al tú por tú con los hombres.

P.: Y tú tratas de utilizar tu doble lo menos posible.

K.d.C.: Porque soy muy celosa de mi personaje. Yo quiero hacer todo. No tengo por qué tener una doble a menos de que sea una cosa muy peligrosa en la que yo pueda lastimarme y entonces no pueda seguir trabajando, lo que sería una tragedia para la producción y para todos. Hay ciertas cosas hasta en las que yo digo “hasta aquí”. Antes no, en la primera no lo pensaba tanto, estaba más joven. Ahorita ya lo pienso un poquito más porque tampoco quiero que la producción… digo, tampoco quiero lastimarme yo, obviamente, pero como que ya estoy madurando, jajaja. ¡Ya era hora!

P.: ¿Qué ha sido lo más complicado del rodaje?

K.d.C.: El no volver a mi casa en tanto tiempo. Al principio fue muy duro. Las primeras cinco o seis semanas fueron Rusia, Rumanía… ahí te das cuenta lo difícil que es cuando no hablas el idioma. No nos entendíamos con nadie. Era terrible. Y me refieron con el equipo, en el set, el director con los operadores de cámara. Fue súper duro para nosotros entendernos. Y también el nervio, la responsabilidad que yo siento de que a esto le vaya bien.

P.: ¿Y lo más divertido?

K.d.C.: Todas las escenas de acción. Y, obviamente, ir a conocer todos estos países que yo no conocía, como Rusia, Rumanía… Increíble.