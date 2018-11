Así fue como Chiquis Rivera convirtió a un ‘hater’ en fan

Poco a poco la cantante sigue sumando admiradores

Chiquis Rivera sigue en su lucha por ganarse un lugar dentro del mundo del espectáculo a pesar de que sus detractores consideren que no tiene talento y solo es famosa por haber sido hija de Jenni Rivera, “La Diva de la Banda”.

La intérprete de “Entre Botellas” ha sido consistente y poco a poco se ha ido consolidando, especialmente en las redes sociales. En Instagram la famosa ha creado una comunidad en donde comparte tips de belleza, de moda y de rutinas de ejercicio.

No hay día que no pase que Rivera no actualize sus perfiles también con frases que inspiran a seguir adelante.

Esta semana Chiquis recibió un mensaje en Instagram de una persona que no era fan de ella al principio pero que poco a poco hizo que cambiara su perspectiva sobre la cantante.

“Tengo que pedirte una disculpa“, empezó el mensaje del ahora fan. “Te he estado siguiendo [en Instagram] y debo decir que eres una gran persona por dentro y por fuera. Te odiaba al principio sin conocerte. He estado poniendo atención a lo que haces, como hablas y puede notar que estás bendecida”.

Tras las emotivas palabras Chiquis respondió con lo siguiente: “Haciendo del mundo un mejor lugar de corazón a corazón”.