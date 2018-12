Jóvenes usan el teatro para educar sobre derechos migratorios y crear nuevos líderes comunitarios

El Teatro del Pueblo del Alto Manhattan, que en diciembre lanza el festival We the People, usa las artes escénicas para abordar temas que afectan a la comunidad y ayudarlos a conectarse con servicios y recursos

César Salcedo, Chelsea García, Mell Peña, Lindsay Quezada, Natalie Gerónimo y Víctor Quezada, no son conocidos todavía en Hollywood, pero aseguran que un día llegarán allí. Ninguno sobrepasa los 17 años de edad, y eso no es impedimento para que cuando están en el escenario se crezcan como todos unos profesionales. Allí, no solo dejan ver su alma de artistas sino que ante todo sacan a flote su espíritu de activistas y líderes comunitarios. Más que actuar, su misión es educar a vecinos del Alto Manhattan y estudiantes de escuelas de Nueva York sobre asuntos de migración, derechos humanos y acceso a servicios. Ellos forman parte del grupo juvenil del Teatro del Pueblo, una iniciativa que empezó hace 10 años en Washington Heights bajo la batuta de la actriz y directora de teatro Mino Lora, como un experimento para unir la educación, el arte y la paz. Hoy el llamado proyecto PTP se ha convertido en una institución popular en la que cada año pasan más de 500 actores desde los 5 hasta los 80 años, usando las artes escénicas para entender mejor los asuntos comunitarios.

“La educación ha sido parte de mi vida y el activismo social y el trabajo comunitario y aquí lo que hacemos no solamente es divertirnos creando teatro sino ayudando a la comunidad”, comenta la directora del grupo, explicando que el 15 de diciembre estrenarán el festival de teatro “We the People”, donde participarán 7 obras sobre asuntos migratorios y lucha contra crímenes de odio, como “Las Mariposas” y “el sueño americano”.

“Este es un teatro comunitario de la gente, para la gente y por la gente, donde todos somos directores, coreógrafos y actores. Nuestra principal misión es ayudar a darle las herramientas necesarias a la próxima generación de líderes y para ello el teatro es nuestra herramienta, porque el teatro es un ensayo para la vida real y aquí siempre hablamos de crear espacios valientes”, agregó Mino.