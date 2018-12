Usted y solo usted es responsable de su orgasmo

Si la mujer nunca ha tenido orgasmos debe buscar ayuda profesional de un buen terapeuta sexual, entrenado en psicoterapia

Muchas mujeres no sienten nada con su pareja sexual y algunas se quejan de que nunca han “eyaculado”. Usted pensará: “¿Pero las mujeres eyaculan?”. Me explico: las personas a veces confunden eyacular con tener un orgasmo. Ya se sabe que las mujeres que obtienen altos grados de placer al hacer el amor lanzan en el orgasmo, o en el orgasmo final (ya que casi siempre son multiorgásmicas), un líquido que no es igual al que eyacula el hombre y tampoco es orina.

Esta es la llamada eyaculación femenina. Los hombres pueden tener orgasmos sin eyacular y cuando aprenden esto se convierten en multiorgásmicos. Ellos tienen que aprenderlo, las mujeres no. Todas podemos ser multiorgásmicas si nuestra pareja nos excita cuando acabamos de tener un orgasmo. Si una mujer nunca ha tenido un orgasmo, está claro que nunca se ha masturbado, no ha practicado la masturbación femenina.

Es un hecho que la masturbación es sana y necesaria. Los estudios indican que las mujeres que no se masturban terminan teniendo problemas para alcanzar el orgasmo. Casi todas las técnicas usadas con mujeres que no alcanzan el orgasmo comienzan con la masturbación, y se recomienda el uso de vibradores. Otras cosas influyen, como la falta de educación sexual, los tabúes y miedos que nos inculcan desde pequeños en la sociedad, que, en general, tiene una visión distorsionada de la sexualidad.

Lo emocional es muy importante. Mujeres que han sido abandonadas por sus padres, o tienen mala imagen de los hombres en general, tienden a tener problemas para confiar y establecer relaciones de intimidad afectiva. Hacer el amor es relación y comunicación con otro ser humano. Teniendo esto presente, si usted no está contenta con su pareja o no se siente amada, si él la maltrata y la descalifica el deseo se va por una ventana.

Si la mujer nunca ha tenido orgasmos en otras relaciones, con masturbación, sueños eróticos, etc., debe buscar ayuda profesional de un buen terapeuta sexual, entrenado en psicoterapia.

La falta de orgasmos también ocurre cuando la persona tiene conflictos con su orientación sexual. Por ejemplo, si una mujer es lesbiana y se casa “por el qué dirán”, o porque no acepta su orientación sexual, o la mantiene tan reprimida que ni ella la conoce. ¿Con quién fantasea? ¿Con quién se imagina haciendo el amor si se masturba? Si es con otra mujer, debe seguir un proceso para aceptarse y amarse como es.

Usted y solo usted es responsable de su orgasmo. Casi siempre culpan al hombre si la mujer no tiene un orgasmo. Pero recuerde: usted y solo usted es responsable de su orgasmo, quien tiene que luchar por su orgasmo es usted. Lo único que debe aportar su pareja es dedicarle tiempo para que arranque. Las mujeres, por lo general, somos como las planchas antiguas, que había que esperar a que se calentaran.

Luche por disfrutar el sexo, busque ayuda profesional si siente que leer libros sobre cómo alcanzar el orgasmo no es suficiente. Hacer el amor y disfrutarlo es un regalo de Dios.

