Le hicieron “bullying” porque tenía amiguitos blancos; menor de 9 años se ahorca

La madre de McKenzie Adams reclama respuestas de la administración escolar

El acoso de otros estudiantes por motivos raciales habría desencadenado en el suicidio de una menor afroamericana de en West Alabama.

McKenzie Adams, alumna de cuarto grado en la escuela elemental U.S. Jones en Demopolis, se quitó la vida el pasado 3 de diciembre en su vivienda en Linden. La menor se ahorcó. El cuerpo fue hallado por su abuela.

La madre de la menor, Jasmine Adams, responsabilizó por el hecho a la administración escolar, ya que según relató a medios locales, la niña le informó a los maestros y al asistente de la principal que en varias ocasiones había sido hostigada.

“Ella me dijo que un menor en particular le escribió mensajes desagradables en clase. Eran cosas que tú no pensarías que un menor de 9 años debería saber. Y cuando mi bebé me dijo algunas cosas que le decían a ella, yo estaba pensando dónde ellos están aprendiendo estas cosas”, indicó la madre.

Sobre la intervención de la comunidad escolar, la mujer dijo: “Yo solamente siento que nuestra confianza estaba en ellos de que harian lo correcto”, sostuvo Adams. “Y yo siento que no se hizo, no se hizo”.

El “bullying” habría iniciado cuando los estudiantes vieron que la McKenzie llegaba a la escuela con una familia blanca.

“Parte de la situación fue porque ellallegaba a la escuela con una familia blanca. Mucho del asunto tenía que ver con raza, algunos de los estudiantes le decían tu estas andando con gente blanca y tu eres negra, eres fea. Te deberias morir”, reveló la madre.

“Fue acosada durante todo el año escolar con frases como: ‘crees que eres blanca porque viajas con un chico blanco’, ‘eres negra y fea’ y ´deberías simplemente morir’”, dijo, por su parte, la tía de la menor Eddwina Harris a medios.

Los departamentos de la policía de Demopolis y Linden investigan el caso, mientras la escuela también lleva a cabo su pesquisa.

“Nuestros corazones están con los familiares y amigos de Mckenzie y sus compañeros estudiantes así como sus maestros. El sistema escolar de Demopolis le proveyó consejería en crisis en la escuela desde que se reportó el incidente…”, detalló el abogado de las escuelas de la ciudad, Alex Brasswell.

Los servicios funerarios para despedir a la menor serán este sábado a las 11 a.m.