Yalitza Aparicio, entre las mejores actrices del año… y más en El Mundo en 2 minutos

Estados Unidos incluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los países con regímenes o dictaduras. Las redes sociales sobrepasaron a los periódicos impresos como fuente de noticias para los estadounidenses.

Los chalecos amarillos siguen protestando contra Macron en Francia. Nave de la NASA encontró los componentes del agua en un asteroide.

Ronaldinho reapareció para disfrutar de un partido de fútbol sala, pero no habló de sus problemas fiscales. Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma” de Alfonso Cuarón, fue nombrado una de las mejores actrices del año por el The New York Times.