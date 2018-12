Mexicana pide perdón a su hija por no tener dinero para evitar su asesinato

"Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo"

Una madre en México se vio impotente ante el crimen organizado y tuvo que resignarse a que su hija fuera asesinada.

Gabriela Mar Betancourt publicó en Facebook un emotivo mensaje en el que asume a manera personal el asesinato de su hija Itzel, quien estuvo secuestrada un mes en el estado de Veracruz.

“Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija te amo descansa en paz, Itzel Mar”, escribió Gabriela, propietaria de una tienda de materiales para la construcción.

El cuerpo de Itzel fue hallado entre Naranjos y Tancoco. La joven fue secuestrada cuando iba por su hijo a la escuela. Su madre intentó todo para que la asesinaran pese a que nunca consiguió el dinero para pagar por su liberación. En un momento intentó comunicarse con los bandidos.

“Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer día lo hubiese dado, es mi única hija, cómo la voy a poner en peligro… desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar”, escribió en Facebook.