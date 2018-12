Chileno de Nueva York cuenta cómo perdió la virginidad en la Isla del Sexo

"En la primera noche las dos mujeres fueron hasta mi habitación", dijo Brian, que llegó allá con el apoyo de su padre

Un chileno de Nueva York le debe a su padre la mejor experiencia de su vida.

Brian, un joven de 16 años, aseguró que perdió la virginidad y consumió drogas por primera vez durante el Sex Island Festival que se realizó en una isla en el Caribe.

El joven dijo al Daily Mail que tuvo una experiencia de otro mundo pese a tuvo miedo en un principio.

“Estaba realmente nervioso cuando llegué hasta el barco, pero otro turista hizo lo posible para ayudarme y que estuviera a la par de los demás. Todos se convirtieron como una especie de familia para mí”, dijo Brian, que llegó allí gracias a que participó en un sorteo para ganar un viaje gratis. El joven usó la tarjeta de crédito de su padre para poder participar. Lo hizo sin permiso, aunque después salió en una foto celebrando.

Brian perdió la virginidad con dos mujeres, que es parte del paquete que reciben los visitantes.

“En la primera noche las dos mujeres fueron hasta mi habitación, me embriagaron, e hice el amor por primera vez en mi vida. Me sentí muy bien, al comienzo no sabía qué hacer, pero ellas me enseñaron”, dijo el adolescente.

El único problema es que Brian terminó enamorándose.

“Una de mis acompañantes se llamaba Andrea, y la verdad es que me enamoré de ella”, dijo Brian. “La verdad es que quiero casarme con ella, ya que me dijo que quería venir y quedarse a vivir en Estados Unidos. Guardé su número“.

Sobre el Sex Island Festival

El festival se lleva a cabo en una isla de Colombia. Los visitantes pagan por cerca de $5,000 dólares por sexo ilimitado durante tres días. Lo promocionan como un evento con 100 mujeres latinas para 30 hombres. La próxima es para año nuevo.