Saulo García te invita a reir con su nuevo show “I am Latino”

El comediante colombiano Saulo García estrena su comedia este sábado 22, en el Teatro Repertorio Español

Los prejuicios y estereotipos con los que son tachados los latinos en Estados Unidos sirvieron de premisa al comediante colombiano Saulo García para la creación de su más reciente show. Y es que García se propone mostrar, entre anécdotas y mucho humor, el verdadero rostro de los latinos.

El comediante plantea que entre todas las ideas negativas que se han propagado sobre los latinos, la que más le llama la atención es una relacionada con el campo laboral. García habla de la creencia de que la presencia de latinos es una amenaza para los americanos, porque buscan desplazarlos de sus puestos de trabajo.

“La imagen errónea que tienen los americanos de nosotros surge por el desconocimiento. No llegamos aquí para quitarle el trabajo a nadie. Si Trump nos conociera mejor, yo pienso que bailaría y se tomaría unos tequilas con nosotros los hispanos.”, comenta el artista que estrenará el show ‘I am Latino’, el próximo sábado 22 en el teatro Repertorio Español.

Explica que ‘I am Latino’, decodifica la imagen del latino, ilustrando, por ejemplo, la dinámica entre las familias, las comidas, tradiciones y el uso de los remedios caseros, entre otros aspectos. Plantea, que entre una nación latina y otra se comparten costumbres e incluso reacciones ante ciertas situaciones, comunes a todos.

“Nosotros mismos, entre los latinos, creemos que somos diferentes, pero no, somos muy parecidos. Todos nos comportamos igual en un velatorio o cuando vamos a una fiesta. Llegamos a este país con las mismas ilusiones, los mismos sueños”, agrega sobre la pieza que contará con la actuación especial del argentino, Gerardo Gudiño.

El creador de los monólogos ‘El insomnio americano’, ‘En la USA me quedé’ y ‘Sin WIFI también se vive’, adelanta que la comedia escrita por el propio García y dirigida por el venezolano Alfonso Rey, hará reír al público hasta más no poder, pero también invitará al público a reflexionar.

“El humor es la base de mis shows, pero no se trata solo de reír, siempre busco que mis comedias transmitan un mensaje, que entretengan, pero que también permitan traer temas que les permita cuestionarse y pensar en nosotros mismos o en situaciones que nos afectan”, indica sobre la pieza que estará en cartelera hasta el próximo 6 de enero.

García, es sin duda un veterano en el terreno del humor. ‘I am Latino’ es su séptimo show de comedia y lleva cerca de 15 años presentando sus obras continuamente Off Broadway, en la cartelera fuera del circuito de los teatros de Broadway. Sin embargo, el libretista, comediante, músico y actor confiesa que los momentos de inseguridad todavía le persiguen. De igual manera, habla de la clave de la popularidad de sus obras.

“Surge siempre la duda de si a la gente le gustará o no tal o cual propuesta, pero pienso que la clave en este proceso está en que estoy pendiente a las reacciones del público, que les hace reír y que no. Tomo muy en cuenta lo que me cuentan y hago ajustes. Mis obras están en una evolución constante”, concluye el cofundador del grupo Los Marinillos y creador y director del grupo humorístico Virus.

En detalle:

Qué: ‘I am Latino’, el nuevo show del comediante Saulo García

Cuándo: El día de estreno es el sábado 22 a las 8 p.m.

Dónde: Teatro Repertorio Español, 138 East 27th Street.

Información: http://www.repertorio.nyc