El drama del turista que consumió cocaína en la tumba de Pablo Escobar

Una broma cara emocionalmente

Una broma le cambió la vida a un turista británico.

Steven Semmens, de 35 años, se hizo conocer el pasado abril cuando grabó un video en el que consumía un polvo blanco en la lápida de la tumba del narcotraficante Pablo Escobar. Las imágenes se hicieron virales y el sujeto fue expulsado de Colombia por cinco años.

El problema para el británico es que ahora no puede ver los hijos que tuvo con una colombiana. Semmens pidió disculpas y quiere hacer obras sociales en ese país, pero teme por su vida.

“Me enviaron amenazas de muerte en Facebook. Dijeron que me iban a despellejar vivo”, dijo Semmens a The Mirror. “Ahora no puedo ver a mis hijos y me duele“.

Semmens ofrece a los colombianos dar talleres a jóvenes para que se alejen del mundo de las drogas.