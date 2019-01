¿Soportarías 30 días de aislamiento y oscuridad por $100,000? Este hombre lo intentó

Te contamos si ganó o perdió

¿Quién no ha sentido alguna vez ganas de dejar todo atrás y confinarse en una isla desierta o en la cima de una montaña? El hombre es social por naturaleza, pues necesita relacionarse otros para sobrevivir, pero también para mantener su salud mental.

Un jugador de póker profesional estadounidense decidió desafiar esta máxima de la sociología mediante una apuesta que realizó con un colega. El desafío consistía en soportar 30 días de aislamiento y oscuridad por $100,000. Rich Alati lo intentó.

Mientras jugaban una partida de póker en noviembre pasado, Rich Alati y Rory Young se plantearon una apuesta inusual: Alati sería confinado en el pequeño baño de una habitación por 30 días, sin luz y sin comunicación con el exterior, vigilado las 24 horas por una cámara. Lo único que podía tener era una nevera, una cama y un baño. Si Alati aguantaba 30 días en estas condiciones de encierro, Young le pagaría $100,000; de lo contrario, Alati pagaría.

Alati entró a la habitación, acondicionada especialmente para la apuesta en un Airbnb de Nevada, el 21 de noviembre de 2018. En entrevista con The Action Network, Alati admitió que apenas tres días después de su confinamiento comenzó a alucinar.

El jugador comenzó a ver formas y colores que obviamente no estaban ahí, e incluso llegó a ver un tren, burbujas blancas, ventanas y ventiladores en el techo, incluso vio como el techo se abría y podía ver el cielo y las estrellas. Y a pesar de sus condiciones de oscuridad, dormía de seis a 12 horas cuando se acostaba.

Su familia lo miraba a través de la cámara y aunque Alati sabía eso, prefirió no hablar para los demás, aunque sí mantuvo un diálogo interno. Algunas veces silbaba y cantaba en la bañera. El hombre admitió haber sentido miedo mientras estaba encerrado.

Alati instauró una rutina dentro de la habitación que consistía en levantarse, tomar un baño, comer, hacer yoga, meditar y volver a comer. También hacía ejercicio apoyándose en la bañera. Para el día 14, cuando Young observó que Alati se iba adaptando, decidió negociar la apuesta ante la posibilidad de que su colega terminara el reto: le pagaría $25,000 si salía en ese momento, pero para Alati esa cantidad era baja.

En el día 20 de encierro, Young le hizo una nueva oferta: $62,000 si Alati abandonaba la apuesta. Y aunque Alati pensó que no lo haría por menos de $75,000, aceptó casi de inmediato $62,400 de los $100,000.

Alati admitió que, en el momento que aceptó la oferta de Young, su mente ya estaba confusa y deseaba ver a su familia y a sus amigos. Adicionalmente, “10 días más no iban a ser un paseo en el parque“. El hombre salió el pasado 10 de diciembre con gafas especiales para evitar que cualquier haz de luz dañara sus ojos luego de 20 días de completa oscuridad.

El jugador de póker confesó que su práctica de yoga, meditación y oración desde hace algunos años, le ayudó a mantenerse en el reto por esas 480 horas. Además recientemente había estado en un retiro de silencio en Bali, con lo que la experiencia de no hablar no le fue extraña; algo que su contraparte, Young, no sabía.

4 efectos del aislamiento social

– Las personas aisladas son menos capaces de lidiar con el estrés y son más propensas a sufrir depresión, tomar decisiones y recordar cosas.

– Son más susceptibles a enfermedades, pues su sistema inmunológico combate los virus con menor efectividad.

– El aislamiento puede producir alucinaciones, ansiedad, ataques de pánico, paranoia y confusión.

– Aislarse en la oscuridad afecta los ciclos circadianos de sueño y vigilia, lo que puede provocar depresión y fatiga.