Conductor se siente culpable por muerte de bombero caído desde puente en Brooklyn

El oficial de corrección se dirigía a trabajar en Rikers Island cuyo sufrió un accidente de tránsito

Travis Simms dice sentirse culpable luego de que el bombero Steven Pollard muriese tratando de salvarlo al atender su emergencia la noche del domingo.

Pollard (30) se apresuró a ayudar a Simms (30), quien quedó atrapado en su Ford Explorer después de que golpeó un parche resbaladizo y rodó sobre el Mill Basin Bridge de Belt Parkway alrededor de las 10 p.m. del domingo. El bombero se deslizó por un espacio de 3 pies entre los carriles de la autopista hacia el este y el oeste, cayendo más de 50 pies hacia el suelo.

Varios de los seis bomberos de Ladder Company 170 en escena lograron cruzar el espacio, según Simms. Dos se quedaron para ayudarlo a salir de su vehículo, mientras que otros se apresuraron a regresar a su camión para ayudar a Pollard.

“Uno de los bomberos dijo: ‘Sabes, esto no es tu culpa, esto no es tu culpa. Uno de nuestros bomberos cayó por el puente”, relató Simms a New York Post. “Inmediatamente me sentí culpable”.

Simms, un oficial de corrección, dijo que se dirigía a trabajar en Rikers Island cuando golpeó un parche resbaladizo y su automóvil se salió de control, girando al menos una vez.

“Pollard, él es mi héroe. Le envío mis oraciones, mis condolencias a su familia. Sólo pude imaginar por lo que están pasando”, dijo Simms, un padre de gemelos de 3 años. “Cuando llegué al hospital, fue cuando descubrí que [Pollard había muerto]. Inmediatamente no pude controlar mis emociones “.

Irónicamente, Simms y Pollard habían trabajado juntos para JetBlue en el aeropuerto JFK. “Cuando vi la foto, dije: ‘Este tipo luce familiar’ ‘y sólo empeoró la situación”, dijo.

Simms se alejó del accidente con siete puntos en un dedo y una costilla magullada. Ahora planea asistir al funeral de Pollard.

“Tengo que decirle ‘Gracias’, dar mi último adiós”, dijo Simms. “Porque al final del día, hizo el máximo sacrificio para asegurarse de que yo estuviera bien”.