Marcha de mujeres en NY celebrará resultados de elecciones de medio término

Se espera que al menos 150,000 personas se den cita en el recorrido que se realizará en Manhattan

Cuando Carmen Castro dejó su natal Ecuador y se mudó a la Gran Manzana hace 10 años, el expresidente Barack Obama acababa de llegar a la Casa Blanca. Para ella, de 23 años en ese momento, un mundo de posibilidades se abría en un país que, según contó, estaba encaminado políticamente en pro de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, los resultados de las elecciones de 2016 le impactaron profundamente. Hace tres años que su prioridad, además de su trabajo en una empresa de logística internacional en Manhattan, es la defensa de la igualdad de salarios. Esta lucha por la equidad en el campo laboral se ha vuelto primordial para la residente de Hell’s Kitchen.

“Para mi lo más importante siempre ha sido la igualdad de salarios”, explicó la mujer de 33 años, quien este 2019 se unió al equipo de voluntariados de la Woman’s March Alliance, una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción de los derechos civiles fundamentales de las mujeres, y la organizadora oficial de la marcha de mujeres en Nueva York desde 2017.

“Siempre he ido a las marchas, desde que comenzaron, principalmente porque estaba en contra de todo lo que nuestro gobierno promociona, pero principalmente porque apoyo lo que es igualdad salarial. Es lo que más me motivó”, recalcó Castro.

Pero ella no es la única que se unió al movimiento que este próximo sábado 19 de enero espera reunir a más de 150,000 personas en un recorrido que comenzará en la calle 72 y Avenida Columbus y terminará en la calle 44 y la Sexta Avenida. Su misión en este 2019 es celebrar los resultados de las elecciones de 2018, donde el aparente repudio a las políticas de la Administración Trump, pusieron un número récord de mujeres en cargos públicos, no solo en Nueva York, sino también a nivel nacional.

“Estamos muy emocionados de realizar esta tercera marcha oficial de mujeres en Nueva York”, señaló Katherine Siemionko, fundadora y presidente de la organización, quien ha luchado por la igualdad de género dentro de las empresas privadas [Corporate America] durante más de 15 años.

Siemionko enfatizó en la necesidad de continuar expresándose públicamente sobre las dificultades a las que mujeres, en especial aquellas pertenecientes a las minorías, se enfrentan diariamente en sus lugares de estudio y trabajo.

“Este evento no solo permite que humanos salgan y apoyen la igualdad, sino que representa la esperanza que tenemos por nuestro futuro en la ciudad de Nueva York”, expresó la ex vicepresidente de Arquitectura Empresarial y Gestión del Cambio, quien decidió dejar su cargo en empresas tan importantes como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs para emprender la lucha contra la desigualdad en el lugar de trabajo mediante esta organización.

Diversidad e inclusión

El anuncio de la marcha, realizado este viernes en la cámara de veteranos del estado de Nueva York, reunió también las voces de dos mujeres que representan la diversidad dentro del grupo de planeación del evento. La presencia de Sulma Arzu-Brown, secretaria de la organización y directora de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva York y Freedom Shannon, miembro de la junta, no fueron casualidad.

Según el grupo de mujeres, es la diversidad y la inclusión lo que las diferencia de otras marchas.

“Women’s March Alliance no está afiliada a Women’s March, Inc. ni a sus fundadores y está dirigida por voluntarios de base”, explicaron. “No apoyamos a ninguna organización o persona que sea antisemita, anti-gay, anti-mujer, o que no apoye la igualdad de derechos para todos los seres humanos”.

Arzu-Brown, quien llegó de Honduras hace 40 años, y quien como residente del Sur de El Bronx está en constante comunicación con la comunidad hispana, enfatizó en que, debido a este “respeto por la diversidad” es que su organización decidió unirse a la marcha.

“Para nosotros en la Cámara de Comercio Hispana de la ciudad de Nueva Yorl es importante que escojamos los miembros que tengan nuestros mismos valores”, contó la hondureña. “Sobre todo los valores de inclusión y respeto para nuestra comunidad”

Para ella, una escritora garifuna [afrocaribeña], ganadora de varios premios por su libro “Pelo Malo No Existe”, publicado con el fin de educar a niños y padres sobre el poder y la belleza de la diversidad, la presencia de mujeres hispanas en la marcha es vital.

“Somos el mercado más grande y tenemos muchas mujeres latinas que son empresarias y que están luchando día a día en un mercado que, en muchas ocasiones, les complica las cosas”, explicó la escritora. “Es importante que como comunidad salgamos a marchar y representemos lo que somos con dignidad”.

El recorrido

En su tercer año, la Marcha de las Mujeres en NYC, realizada por primera vez el 21 de enero de 2017, cuando se coordinó la reunión de aproximadamente 750,000 personas para demostrar el apoyo público a los derechos de las mujeres, comenzará a reunir a los asistentes desde las 10:00 am en la calle 72 y la avenida Columbus o en la calle 72 en Central Park. Para personas con discapacidad pueden entrar en la calle 61 y Broadway.

Luego, a las 11:00 se dará inicio oficial a la marcha con un evento que reunirá personalidades, que según los organizadores, no serán anunciados previamente para “mantener la sorpresa”, música, y artistas en medio de un show que, según los organizadores, creará un ambiente familiar.

Se espera que una vez finalicen los discursos a las 11:15 am, los asistentes caminen sobre la avenida Columbus hasta la calle 59, donde proseguirán hasta tomar la Sexta Avenida, por la cual bajarán hasta la calle 45, donde finalizará el recorrido.

¿Cómo participar?