Fuertes confesiones de Ismael Cala en ‘Despierta América’: El bullying en la infancia y el día que le ganó el ego

"Sufrí que viniera un tío cuando yo era muy niño y dijera: 'cuidado con este que va a ser mari...' "

Ismael Cala comenzó el año haciendo fuertes y valientes confesiones, en el homenaje que le hizo ‘Despierta América’ con su segmento ‘¿Te acuerdas De?’, donde lleva a artistas y personalidades a hacer un recorrido por momentos claves de su vida.

Entrevistado por Karla Martínez y Tony Dandrades, que se encontraba de presentador invitado, Cala confesó su deseo de ganarse un Emmy, revivió el día que cumplió su sueño de entrevistar a su ídolo e inspiración profesional, Larry King, y en el que compartió segundo con Oprah, esa mujer que veía en un televisor roto ‘blanco y verde’ que rescató de la calle cuando llegó de Cuba a Canadá, y que lo inspiró con su historia para ser un comunicador en este país.

Pero los momentos claves fue cuando recordó sus primeros años de vida, la que definió como una infancia secuestrada por los miedos, no sentirse en el molde y hasta ser señalado por familiares por la sexualidad. También habló del día que regresó a Cuba, después de 15 años sin visitar su tierra, de quién lo salvó de ‘morir’, sus padres y hasta, por primera vez, confesó que en la renuncia a CNN en Español lo ganó el ego y le causó dolor a muchas personas.

-SU REGRESO A CUBA:

“Por 15 años yo no pude ir a Cuba, fue un viaje muy especial, lleno de emociones encontradas… Significó encontrarme con una cultura que yo tuve que bloquear durante 15 años que no podía regresar. En esos años había fallecido mi padre, mi tía abuela y mi abuela… En Santiago de Cuba, que es mi ciudad natal, la visita más importante fue al cementerio, porque yo no había podido despedirme, fui a sus tumbas. Fue un viaje que me conmovió pero que también dio un espacio a reconciliarme con mi identidad”.

“Cuando a alguien le dicen ‘eres un apatriado’ ‘eres un gusano’, ‘eres un enemigo del país’, solo por haber escogido tener libertad, irte y rehacer tu vida en otro país, psicológicamente te destruye y no solo a mí, sino también es mi familia… Mi mecanismo de defensa, a los 29 años, fue mirar hacia adelante. Yo no lloré hasta diciembre del 2016 que volví”.

-SU INFANCIA Y LO QUE LE DIRÍA A ISMALE NIÑO:

“Que valió la pena todo lo que en su momento sufrió… Yo fui un niño que a los 15 años no sabía para qué había nacido… Todo lo que en un momento te pareció un maleficio valió la pena porque hoy, que voy a cumplir 50 años, te digo que valió la pena. Finalmente se quién soy, pero por muchos años no supe quién era.

Ese niño sufrió acoso escolar, sufrió que viniera un tío cuando yo era muy niño y dijera: ‘cuidado con este que va a ser mari…’, y ese niño guardó todas esas cosas en su cerebro y dijo, ‘¿para qué nací? si no quepo en el molde que la sociedad ha creado para mí’… Por muchos año fue sentirme incómodo en mi propia identidad, de no sentirme cómodo en mi propia piel, de no saber si había un valor, que mis talentos pudieran servir al mundo… A ese niño le digo que valió la pena porque el resto que nos quede de vida habrá más alegrías que tragedias”.

“Yo no creo que tuve una infancia demasiado feliz, yo creo que tuve una infancia secuestrada por miedos el secretismo, de ocultar el suicidio de mi abuelito, de no poder preguntarle a mi papá por qué perdió su brazo izquierdo… Eran demasiados los tabúes y todo lo que uno esconde te persigue y te oprime”.

-NILDA ALEMÁN, SU MAESTRA DE 4TO GRADO QUE LO SALVÓ:

Como parte de las sorpresas, el show matutino de Univision le tenía un llamado telefónico con esa maestra que de su mano lo llevó a la radio y le hizo descubrir su amor por las comunicaciones.

“La visité dos veces cuando fui porque Nilda es una madre para mí, Nilda es la razón por la que yo soy comunicador. Yo me quedaba en su casa en un catrecito. Conservo dos libros que ella me hizo escribir, dos cuentos cortos, unas poesías, y las editaba… Es un ángel, ella llegó en mi vida, yo pienso que mi salud mental en esa etapa de la infancia y la adolescencia no se fue barranco abajo porque Nilda, a través de la radio, me salvó la vida”.

-SU ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS:

“Tuve dos graduaciones el mismo año. Yo siempre he tenido el complejo de probarme a mí mismo que sí puedo, y hoy a los 50 años nunca me conformé con notas cualquiera. Tuve dos graduaciones, porque hice la licenciatura de comunicaciones y de producción… La verdad para mí fue muy importante, porque la gente en Cuba no se gradúa con la toga y yo siempre soñé con esa imagen. Yo llegué a Canada sintiendo ruidos, no sabía nada de inglés”.

-SU PRIMERA COBERTURA PARA CNN: EL PAPA JUAN PABLO II

“La energía de Juan Pablo II me hizo sentir que sí hay una representación de seres humanos que tienen una santidad y un ser. Y que haya sido la cobertura que me abrió la puerta grande de credibilidad para CNN en Español como free lance, yo lo veo como una señal de Dios. Yo tuve que hacer exámenes con CNN para que no enviaran a nadie y confiaran en mí”.

-SU RENUNCIA A CNN EN ESPAÑOL:

“No me arrepiento de haber renunciado a CNN, pero sí me hubiese querido hacerlo mejor… Cuando uno analiza las cosas en perspectivas, yo soy una persona que siempre quiere crear situaciones de ganar ganar y yo creo que pude haberlo hecho mejor, me faltó más humildad, creo que el ego me ganó… No me siento para nada orgulloso de mi último programa, donde le di la bienvenida a Camilo Egaña, pero por dentro hubo fricción, sentimientos oscuros.

Cuando uno es honesto y es vulnerable, uno quiere todos los días trabajar en ser un mejor ser humano, tú miras al pasado, no a pelear porque ya no hay más nada que hacer, sí puedo hacer, puedo ofrecer disculpas a la gente con quien mi decisión la puso en situaciones difíciles, complejas… Yo creo que cuando uno toma decisiones, aunque es desde el alma, porque esta fue del corazón, causé mucho dolor en otros y eso me duele.

Yo pensé mucho en hacer el discurso y que CNN generosamente me permitió por 14 minutos explicándole a la audiencia por qué me iba, creo que me faltó ese mismo discurso para mis compañeros, de seres que aportaron tanto en mí. A veces siento que fue una decisión egoísta, no consideró la repercusiones que podía tener en la vida de otros, y hoy lo haría diferente, le pediría más sabiduría, más paciencia a Dios, porque para mí la estancia en CNN fue la bendición más grande en mi carrera profesional, me abrió todas las puertas de lo que hoy hago, entones, ¿cómo uno puede hacer algo que deje una herida, un resentimiento en alguien o muchos que te hicieron tanto bien?… Disculpen a todos, no fue mi intención”.

