Sargento NYPD evita suicidio de un niño que iba a lanzarse del puente Manhattan

El oficial ha rescatado a seis suicidas potenciales en más de dos décadas de carrera

Un niño de 13 años intentó lanzarse del Puente Manhattan, pero fue rescatado por el sargento William Hart, de la policía de Nueva York.

Hart se encontraba por casualidad en el extremo Brooklyn de la pasarela peatonal la fría noche del martes, cuando tres transeúntes le advirtieron sobre un niño que estaba sentado en el borde del puente.

“Traté de entablar una conversación con él y realmente no me prestó atención”, dijo Hart (49) sobre el niño, que había trepado la cerca de seis pies que corre a lo largo de la pasarela peatonal.

“Él estaba muy angustiado (…) en el borde mirando hacia abajo. Todavía estaba sobre Brooklyn; él no estaba sobre el agua”, describió el sargento a New York Post.

Hart tiene más de 20 años en el departamento policial, la mitad de los cuales los pasó trabajando para la Unidad de Servicios de Emergencia, por lo que el niño no fue su primer suicidio potencial. Sabía que tenía que actuar y hablarle con calma.

“Entre él y yo había una cerca de metal de 6 pies. Traté de entablar una conversación y él realmente no me prestaba atención”, dijo. “Así que salté por encima de la cerca y él todavía no reconocía realmente que yo estaba allí”.

“Entonces en ese momento decidí que tenía que agarrarlo, o de lo contrario iba a… (Por) mi experiencia, parecía que iba a saltar”. Una vez que agarró al niño, “se volvió muy obediente (…) No peleó. Estaba empezando a temblar”.

Con la ayuda de los oficiales que llegaron, el menor fue trasladado de manera segura a un hospital. Fue el sexto saltador potencial que Hart rescató en sus más de 20 años en NYPD.

Añadió que el niño “Estaba muy molesto (…) Pero no habló de por qué estaba allí” en el puente.

Según otra fuente, el niño comentó que había estado tratando de suicidarse durante los últimos dos días y que había esperado que alguien lo alcanzara y lo salvara.

“Estoy agradecido por la oportunidad de poder ayudarlo, porque simplemente estaba por allí”, aseguró Hart.

Busque ayuda