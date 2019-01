Julián Gil habla del éxito de ‘Fiesta de la Calle’ y de porqué no ve a Matías

"Obviamente sería como una bendición tenerlo a él (Matías) envuelto en mis proyectos y así como ha sido con Nicole y Juliancito"

Más de 24 mil personas en dos días, casi 30 artistas y una felicidad que no le cabe en el pecho… Todo esto es lo que le dejó a Julián Gil el gran éxito de la 4 edición de Fiesta de la Calle Miami, la que transcurrió este fin de semana en MANA, Wynwood, en la Ciudad del Sol, y que es una forma de unir a los puertorriqueños de la diáspora e invitar a los latinos que conozcan la cultura, comida y música de Puerto Rico.

Liderado por su hija Nicole Gil como mano derecha de este y casi todos los proyectos de Julián, un equipo conformado por amigos y familia de profesionales, y conducido por el propio actor y presentador, acompañado de Karla Monroig y Jaime Mayol, lograron una nueva jornada de Fiesta de la Calle, que es un brazo hacia Miami de la famosa fiesta de San Sebastián de Puerto Rico.

Pero detrás de este gran momento de felicidad, Julián no puede esconder su mirada triste por estar lejos de su hijo más pequeño, Matías… Después de la sentencia que en un primer momento festejó, entendió que, aunque ya no tendría que verlo en el centro de convivencia, igual es allí donde le toca buscarle, y debe estar acompañado por una enfermera puesta por Marjorie de Sousa, algo así como pasar de estar preso a tener una libertad condicional.

De todos esto hablamos al final de la última jornada de la Fiesta de la Calle, y sin escapar a ninguna pregunta nos dijo lo siguiente:

“Estoy muy contento, es nuestra cuarta edición… Feliz porque hemos logrado hacer un trabajo muy lindo, sobre todo porque hemos logrado unir a la diáspora puertorriqueña que cada vez es más grande. Nosotros como evento hemos ido creciendo a la par que ha ido creciendo la diáspora, y la verdad es que es un evento no solamente para los puertorriqueños, sino para todos los latinos, de todas las nacionalidades, y lo hemos acogido a que conozcan nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música. Estoy súper contento”, comienza diciendo Julián.

Lo que dice que más lo emociona, es que su hija está al frente de este proyecto, que cuenta con grandes profesionales en su organización como Eduardo Ortiz y Manuel Mendoza:

“Mi satisfacción más grande saber que la que capitanea todo esto es mi hija Nicole, es un proyecto familia y obviamente somos muchos en el mismo barco, y hemos logrado eso como compañía de familia, hacer Fiesta de la Calle y más proyectos que vienen en camino”.

Pero, el día que pueda convivir con su hijo Matías o que sea mayor de edad, ¿le gustaría a Julián que formara parte de los proyectos de familia?

“Si lo dejan sí, cuando sea mayor de edad y él pueda tomar sus propias decisiones, y de alguna manera no lo manipulan en su crecimiento, sí. Obviamente sería como una bendición tenerlo a él envuelto en mis proyectos y así como ha sido con Nicole y Juliancito”.

Este próximo domingo 27 de enero Matías cumplirá 2 años, y a diferencia del año pasado donde, por lo menos, tenían un intento de tregua, ahora Julián Gil y Marjorie de Sousa están muy lejos de eso, y más después de la sentencia que ya fue apelada por el abogado del actor, pero sin mucho optimismo.

¿Quieres estar en el cumpleaños de Matías?

“Querer sí, pero no me van a dejar… Nadie ha dicho que lo puedo ver libre, la sentencia dijo que lo tenía que ver con la enfermera y que yo tenía que seguir yéndolo a buscar al centro de convivencia, y pagar el 20% de mi sueldo que son casi 7 mil dólares, una sentencia totalmente manipulada trabajada con poder y con dinero, lo digo abiertamente y lo he dicho en su momento, yo no puedo pelear contra eso… Hay una apelación pero va a ser muy difícil porque ya han visto cómo se ha tardado todo ese tema”, concluye.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN EL SIGUIENTE VIDEO:

Loading the player...