Actor que interpreta a “El Chapo” en la serie Narcos de Netflix acude al juicio de Guzmán Loera

Alejandro Edda incluso espera invitar a cenar a Emma Coronel

El actor mexicano Alejandro Edda, quien interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en la serie Narcos de Netflix, sorprendió a los asistentes y a la prensa al acudir desde temprana hora a la Corte Federal de Brooklyn para presenciar el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa.

En entrevista, el histrión dijo que se quedaría toda la semana y buscaría incluso reunirse con Emma Coronel para platicar más sobre Guzmán Loera, pero se sorprendió que el narcotraficante los saludara desde lejos y sonriera cuando dijeron que estaba ahí.

Edda indicó que ya graba la segunda temporada de la serie, la cual todavía no se centra en la vida de “El Chapo”, pero confía en que su personaje crezca. “Al menos sé que no me han matado”, dijo en tono de broma al señalar que recibe los guiones y la mayoría de los actores saben que sus personajes morirán.

El actor originario de Puebla vive en Los Ángeles, pero se mudó a Jalisco, México, para la grabación de la serie y entender mejor al personaje que interpreta.

Lamentó que personajes como Guzmán Loera crezcan tanto en su país, pero también culpó a las autoridades por permitirlo a través de actos corruptos.

