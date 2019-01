“El Chapo” sobre su juicio: “No voy a testificar”

El mexicano respondió a pregunta expresa del juez Brian Cogan

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera dijo que se reservará su derecho a testificar en el juicio en su contra en la Corte Federal de Brooklyn.

A pregunta expresa del juez Brian Cogan, el líder del Cártel de Sinaloa afirmó que habló con sus abogados y, tras su asesoría, tomó su decisión.

“Me voy a reservar… no voy a testificar”, expresó escuetamente el mexicano, quien habló por primera vez en la corte, luego de que los fiscales federales terminaran con sus testigos, dando paso al proceso de cierre del juicio que comenzó el 5 de noviembre.

El juez Cogan cuestionó al mexicano si entendía que tenía el derecho a rendir testimonio frente al jurado para defender su caso.

“Sí”, respondió estoico. “Me explicaron mis abogados. Ellos ya me asesoraron y estoy de acuerdo”, agregó al justificar su negativa.

La intervención del narcotraficante se dio luego de que los fiscales informaran que daban por concluido el proceso de presentación de pruebas en su contra, lo cual cerraron con el testigo 56, Brandon Hanratty, quien es el experto de la DEA que firmó los documentos finales en México para la extradición de “El Chapo” a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017.

Sobre Guzmán Loera pesan 17 cargos de lavado de dinero y de producción y distribución de drogas a los Estados Unidos y aunque los fiscales intentaron presentar acusaciones sobre homicidios en particular, el juez limitó la descripción de asesinatos que lograron su pico cuando Isaías Valdez Ríos, alias “Memín”, narró tres ejecuciones hechas por el propio líder del narco.

De los testigos que los fiscales federales presentaron, 13 fueron cooperantes que participaron en el Cártel de Sinaloa, y el resto oficiales del FBI, la DEA y expertos en tecnología, telefonía y examinación de documentos.

La defensa presentará dos testigos, de quienes se desconoce su identidad, salvo que son oficiales de la DEA que interrogaron a Alex Cifuentes hace varios años, reveló una fuente.

El juez Cogan señaló que este martes rendirán testimonios esos testigos y el miércoles los fiscales harán el cierre de sus argumento y la defensa tendrá turno el jueves. El viernes el jurado comenzará sus deliberaciones, las cuales pueden durar minutos, horas o días, para determinar si “El Chapo” es culpable o inocente.

Este miércoles “Memín” teminó de rendir su testimonio y fue cuestionado por la defensa, en voz de Eduardo Balarezo, quien buscó evidenciar supuestas mentiras, principalmente en los hechos violentos presuntamente protagonizados por Guzmán Loera, además de que pudo utilizar internet –durante su arraigo en un hotel en Washington– para encontrar información que después utilizaría en su testimonio.

A fin de redireccionar los cuestionamientos, el ayudante del fiscal Anthony Nardozzi preguntó a quien fuera piloto de “El Chapo” si durante su acceso a internet tuvo vigilancia de agentes federales estadounidense. “Sí”. Balarezo criticó entonces a “Memín” por ocultar esa información cuando lo cuestionó. “¿Por qué no lo dijo? Usted habla mucho”, asestó. “Usted no me lo preguntó”, justificó Valdez Ríos.

Balarezo también quiso establecer –como la defensa lo hizo con otros– que el último cooperante contra Guzmán Loera buscaba un beneficio de autoridades federales para testificar. “¿Usted quiere testificar porque quiere salir de la cárcel?”, lanzó el defensor. “Sí”, respondió “Memín”, quien volvería su encierro en Washington en espera de su sentencia.