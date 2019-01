Las autoridades alertan sobre extremas temperaturas en Nueva York

Se insta a los neoyorquinos evitar exponer al aire libre y a usar el transporte público

NUEVA YORK.- Las autoridades de la ciudad alertaron a los residentes de bajas temperaturas extremas ocasionadas por un vórtice polar que estará gravitando en el área metropolitana y todo el noreste del país desde hoy hasta el fin de semana. Esta es la segunda ola de frío este mes, pero esta será más extensa.

Los departamentos de Transporte, Sanidad, Salud y de Policía preparan un plan conjunto de contingencia coordinado por la Administración de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), para encarar el fenómeno climático.

El NYCEM, basado en el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, emitió este martes una advertencia de condiciones peligrosas en las carreteras debido a la precipitación de una combinación de nieve y lluvia.

“Aconsejamos a los neoyorquinos que en lo posible utilicen el transporte público, tomen precauciones de tiempo adicional si van a salir de viaje. Las frías temperaturas se mantendrán por algunos días, urgimos a los residentes a permanecer en el interior tanto como sea posible. Si tienen que salir al aire libre, limiten su tiempo y abríguense”, dijo el comisionado del NYCEM, Joseph Esposito.

El descenso en picada de las temperaturas hará que cualquier líquido en las carreteras se congele, produciendo mantos de hielo negro. Una nevada dispersa está prevista para este miércoles por la tarde con una acumulación de dos pulgadas y en el peor de los casos, de tres pulgadas. Los vientos fuertes también se pronostican con ráfagas de hasta 45 mph.

Por su parte el gobernador Andrew Cuomo anunció la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Estatal en previsión de la nevada que podría caer sobre todo en las áreas del norte de Nueva York.

“Con estos sistemas climáticos en movimiento a través del estado, insto a todos los neoyorquinos a tomar las precauciones necesarias y prepararse para las temperaturas extremas que se esperan en los próximos días”, dijo el gobernador Cuomo. “Los conductores deben permanecer fuera de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario, y los residentes deben limitar su tiempo al aire libre por la duración de estos peligrosos vientos fríos”.

Plan de contingencia

El Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) ha preparado 695 esparcidores de sal que estarán listos para entrar en acción cuando los primeros copos lleguen a la ciudad.

El DSNY activará su plan de contingencia PloughNYC y enviará camiones removedores si se acumulan más de dos pulgadas de nieve en las carreteras. Entre tanto el Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT) desplegará a trabajadores en los puentes del East River. Igualmente esparcirá sal en las pasarelas de la terminal de ferry, los pasos elevados para peatones, los lotes de estacionamiento municipales y las calles peatonales, y continuará monitoreando estos lugares.

El DOT además supervisará las condiciones en la red de transporte de la ciudad desde el Centro de Gestión de Transporte Conjunto, en el que toman parte el DOT del estado y el NYPD, y coordinará las acciones para abordar cualquier problema.

Las drásticas temperaturas el miércoles serán entre mediados los 20 grados fahrenheit, pero con valores de sensación térmica tan bajos como de 10 grados. En la noche, las temperaturas bajarán a un solo dígito, con valores de sensación térmica tan bajos como 15 grados bajo cero. Las temperaturas y los valores de la sensación térmica se mantienen hasta el amanecer del viernes y se espera que vuelvan por encima del punto de congelación el sábado.

“Las temperaturas frías no son una broma. El frío extremo representa un peligro para todos los neoyorquinos, pero especialmente para aquellos con riesgo de hipotermia, como los que no tienen hogar, los que no tienen calefacción en sus casas y los que beben mucho o usan drogas y deambulan al aire libre”, advirtió la comisionada de Salud, doctora Oxiris Barbot.

El clima frío puede causar o empeorar los problemas de salud. Ciertas residentes, incluidas las personas sin hogar, los discapacitados y los que tienen acceso y necesidades funcionales tienen un mayor riesgo de lesiones, enfermedades o la muerte. Otras personas que corren un mayor riesgo también incluyen a las personas que beben mucho o usan drogas y quedan incapacitadas al aire libre, o las que viven en hogares sin calefacción.

Recomendaciones para evitar hipotermia

El frío intenso puede causar hipotermia (pérdida de la temperatura corporal) y quemaduras en la piel. Esto puede ser mortal, especialmente entre las personas ancianas y niños muy pequeños.

Por ello, para evitar hipotermia y otros peligros de salud asociados a la congelación, las personas deben tomar precauciones adicionales. Para protegerse, puede seguir las siguientes recomendaciones de la Cruz Roja Americana y el Departamento de Salud de Nueva York:

Colóquese varias capas de ropa antes de salir al exterior, como sweaters, abrigos gruesos y ropa interior de invierno. Esto protegerá adecuadamente al cuerpo.

Se recomienda usar abrigos de cuello de tortuga, bufanda, guantes, protección para la cara, medias gruesas y botas a prueba de agua. Lo más importante es el gorro, porque el 30% del calor corporal se pierde por la cabeza.

Si la ropa se moja debe cambiarla de inmediato por prendas de vestir secas.

Consuma bebidas y líquidos calientes como sidras, sopas y caldos, que llenen al cuerpo de nutrientes y energía y lo mantengan caliente.

No tome bebidas alcohólicas y con cafeína. Le pueden producir deshidratación y esto hace al cuerpo más susceptible al frío e hipotermia.

Las mascotas también pueden ser afectadas, por ello, debe protegerlas con ropas y abrigos especiales antes de sacarlas al exterior.

Consejos de seguridad

Las pequeñas acumulaciones de hielo pueden ser extremadamente peligrosas para los automovilistas y peatones. Los puentes y pasos elevados son particularmente peligrosos porque se congelan antes que otras superficies.

Si conduce, tenga mucho cuidado. Los vehículos tardan más en detenerse en la nieve y el hielo que en el pavimento seco.

Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas pueden facilitar el manejo en carreteras cubiertas de nieve, pero se detienen con menos rapidez que otros vehículos.

Use las calles o autopistas principales para viajar siempre que sea posible.

Conozca el sistema de frenos de su vehículo. Los vehículos con frenos antibloqueo requieren una técnica de frenado diferente a los vehículos sin frenos antibloqueo en condiciones de nieve.

Trate de mantener el tanque de gasolina de su vehículo lo más lleno posible.

Tenga cuidado al palear nieve. Siga los consejos de su médico si tiene una enfermedad cardíaca o presión arterial alta. El clima frío pone una tensión adicional en el corazón.

Prevención en sitios de construcción

El Departamento de Edificios (DOB) recordó a los dueños de propiedades, contratistas y operadores de grúas que tomen medidas de precaución y aseguren sus sitios de construcción, edificios y equipos durante los fuertes vientos. Para proteger los sitios de construcción, los constructores, contratistas y desarrolladores deben tomar todas las medidas de precaución, incluidas, entre otras, las siguientes:

Amarre y asegure el material y los residuos sueltos en los sitios de construcción.

Cubra el equipo eléctrico de la exposición al clima.

Almacene herramientas sueltas, latas de aceite y fusibles adicionales en una caja de herramientas.

Asegure redes, andamios y cobertizos en las aceras.

Suspenda las operaciones de la grúa y asegure el equipo de la grúa cuando la velocidad del viento alcance 30 mph o más.

Suspenda las operaciones de elevación y asegure las elevaciones exteriores cuando la velocidad del viento alcance 35 mph o más, a menos que las especificaciones del fabricante indiquen lo contrario.

Apoye y asegure vallas de construcción.

Llame al 911 si hay una emergencia en un sitio de construcción.

Código Azul

Se emitirá una alerta de emergencia del Código Azul cuando la temperatura descienda a 32 grados Fahrenheit o menos entre las 4 p.m. y 8 a.m., incluidos los cálculos del Servicio Meteorológico Nacional para los valores de sensación térmica. No se negará asistencia a nadie que no tenga hogar y busque refugio en la ciudad de Nueva York durante la vigencia de Código Azul.