Joven demandará a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento

El insólito caso de un joven de 27 años que está dispuesto a llegar a la corte

A pesar de que las cosas en el mundo van de mal en peor, los padres tienen hijos para su propio gozo y placer. En resumen, ésta es la visión del llamado Movimiento Voluntario de Extinción Humana, formado por jóvenes conocidos también como antinatalistas.

A esta corriente pertenece el joven Raphael Samuel, de 27 años. El residente de Mumbai, en India, dijo a The Print que planea demandar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento.

“Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer. Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué otra vida debería pasar por el conflicto de la escuela y encontrar una carrera, especialmente cuando uno no pidió la existencia “, afirmó Samuel a la publicación.

Por más inverosímil que se escuche, la filosofía de los antinatalistas sostiene que un niño que no ha aceptado nacer, no debería ser traído al mundo para sufrir las dificultades de la vida. Este movimiento cada vez cobra más adeptos, especialmente en India, donde varios jóvenes de los llamados millennials, usan sus redes sociales para expresar su compromiso a no tener hijos y su inconformidad con la gente que aún los tiene.

En Nihilanand, su página de Facebook, Samuel sostiene ideas como que “tus padres te tuvieron en lugar de tener un juguete o un perro“, “no les debes nada”, “eres su entretenimiento”, y otras por el estilo.

Otros jóvenes que se han sumado a este movimiento de extinción humana aseguran que no se trata de imponer sus ideas a través de la violencia, sino de hacer conciencia en torno a lo difícil que será para los hijos, el futuro en un mundo como el que vivimos.

Además, afirman que la única manera en que la Tierra puede recuperarse del daño ecológico causado hasta el momento, es reducir la población al máximo.

Este movimiento realizará su primer encuentro nacional el próximo 10 de febrero en Bangalore, India, para establecer sus bases y pasos a seguir.