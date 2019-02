El motivo por el que Gisele Bündchen se separó de Leonardo DiCaprio

La modelo brasileña revelo la razón de su separación con el actor

Hacer catarsis sobre una determinada relación puede llevar años, y eso precisamente le sucedió a Gisele Bündchen. La exitosa modelo brasileña brindó una cándida entrevista a la revista Porter, donde dio a conocer la razón por la cual se separó de Leonardo DiCaprio, con quien estuvo en pareja de 2000 a 2005.

“Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo“, recordó Bündchen, dejando entrever que le habría manifestado esta necesidad de cambiar de vida a su pareja. “¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí“, añadió, poniendo énfasis en cómo, al elegir una vida más saludable, su novio no pudo acompañarla.

Un año después de esa resonante ruptura, la modelo conoció al jugador de fútbol americano Tom Brady – estrella de los New England Patriots, quien fue figura indiscutida del Super Bowl-, con quien se casó en 2009. La pareja tiene dos hijos en común: Benjamin Rein y Viviane Lake.

DiCaprio, por su parte, está de novio con la argentina Camila Morrone, con quien suele mostrarse en destinos paradisíacos.