Mattel quiere incursionar en la televisión y contrata a ejecutivo de Disney

La empresa juguetera pretende darle vida a sus diferentes juguetes en la televisión

La empresa de fabricación y distribución de juguetes, Mattel, tiene todas las intenciones de invertir fuerte en la industria de la televisión. Para probarlo, contrataron a Adam Bonnett, un ejecutivo de Disney que duró 21 años trabajando para la empresa del ratón Mickey Mouse.

Bonnet se encargará de desarrollar series y otros tipos de contenidos, ostentando el cargo de productor ejecutivo de la división de televisión de Mattel. Este movimiento en las filas de la empresa juguetera obedece al plan de la empresa de crear más entretenimiento utilizando sus marca de juguetes.

“Adam es un ejecutivo extraordinariamente talentoso con un historial comprobado en desarrollar contenido televisivo de alta calidad que captura la imaginación de los niños de todo el mundo”, comentó el presidente de Mattel, Richard Dickinson, en un comunicado de prensa.

Por su parte, respecto a su nuevo puesto, Adam Bonnet dijo: “Mattel posee uno de los mejores portafolios de marcas del mundo. Cada uno con personajes únicos, historias y conexiones emocionales integradas con los niños, creando un potencial increíble para la narración de historias”.

Antes de salir de la empresa en noviembre del año pasado, Bonnett desarrolló y supervisó numerosos éxitos de Disney Channel en su puesto de vicepresidente ejecutivo de programación original. Entre algunos de estos programas se encuentran “Hannah Montana”, “Even Stevens,” “Kim Possible,” “Wizards of Waverly Place,” “Lizzie McGuire,” “The Suite Life of Zack and Cody” y “That’s So Raven.”

“Estoy emocionado de trabajar con Richard y su talentoso equipo para jugar en la increíble caja de juguetes de Mattel y dar vida a sus marcas universales”, finalizó Bonnett.

Al parecer, con estos planes, no pasará mucho tiempo para ver a los juguetes clásicos de esta empresa cobrar vida en el cine y la televisión.

