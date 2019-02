Khloé Kardashian enfrenta al clan familiar y defiende su derecho de pasar más tiempo con su hija

Estalló el drama familiar, y la protagonista esta vez fue Khloé quien como Kylie Jenner prefiere estar con su hija, que trabajando o de fiesta con sus hermanas

El próximo episodio del programa de telerrealidad ‘Keeping Up With The Kardashians’ vendrá cargado con las mismas dosis de drama familiar que han venido caracterizando a este espacio televisivo desde que empezara a emitirse hace ya más de una década.

En este caso, los espectadores tendrán oportunidad de ver una vez más a Khloé Kardashian echando mano de su fuerte carácter para dejar las cosas claras a sus hermanas en relación con su faceta de madre de la pequeña True Thompson, quien cumplirá su primer año de vida el próximo mes de abril.

Como se desprende del vídeo promocional que ha compartido el canal E! para ir calentando motores de cara a la emisión, este domingo, del esperado capítulo, Khloé ha tenido que defenderse de las críticas que han vertido contra ella sus familiares como resultado del escaso tiempo que, a juicio de estos, les dedicaría últimamente: unos reproches que ella no ha encajado precisamente con deportividad.

“Puedo ser todo lo egoísta que quiera y pasar todo el tiempo del mundo con mi hija. Ni siquiera necesito estar aquí con ustedes”, les ha espetado en uno de los momentos de mayor tensión que aparecen en la grabación.

Aunque en los últimos tiempos no se ha pronunciado demasiado sobre el estado actual de su relación con Tristan Thompson, con quien atravesó una profunda crisis de pareja el año pasado que coincidió con su embarazo y que, fundamentalmente, se debía a las múltiples infidelidades cometidas por el deportista, la estrella televisiva ha dejado patente en sus últimas entrevistas que True le ha ayudado notablemente a aislarse de los problemas y las preocupaciones.

“Lo mejor de ser madre es que, da igual lo cansada o agobiada que estés, el hecho de estar con tu hija te da una sensación de paz y bienestar. Por ejemplo, en Navidad estaba fatal porque tenía una resaca gigantesca, y no paraba de preguntarme si sería capaz de sobrevivir al día entero. Y luego veo a mi bebé y se me pasan los problemas, me invade la energía y sé que puedo con todo“, aseguraba recientemente.