Padre que tuvo sexo y se casó con su hija se quejaba en Facebook de su mala suerte en el amor

Joven confiesa que competía con su media hermana para tener sexo con su padre

Travis Fieldgrove, el padre que se casó con una de sus hijas en una historia de incesto que estremece a Nebraska, poseía múltiples cuentas en la red social Facebook, y en una llegó a quejarse de su mala suerte en el amor.

Una búsqueda en ese espacio, arroja al menos seis cuentas distintas bajo su nombre que incluyen fotos personales.

Sin embargo, en la única en la que aparece en imágenes con Samantha Kershner, la hija con la que presuntamente mantuvo una relación incestuosa, es una que abrió en febrero de 2012.

Otra que llama la atención es la que abrió en octubre de 2016. En la foto de portada de esa cuenta, se ve a Fieldgrove, originario de Grand Island, abrazando a una mujer que podría ser su esposa.

De hecho, en ese perfil, el acusado se identifica como “casado”. Sin embargo, oficialmente no se tienen detalles si el hombre en efecto tuvo un matrimonio antes del que concretó con su hija.

La desconocida mujer en esta cuenta también aparece en varias fotos en otras, incluso cargando un bebé recién nacido.

En otro de sus perfiles, en enero de 2012, Fieldgrove se queja de que su novia lo había dejado.

“Cómo está todo el mundo. Supongo que mi chica me dejó, pero la vida sigue”, publicó en su muro de Facebook.

En un estatus posterior, insiste en sus fracasos amorosos con el siguiente mensaje: “Siento que no soy capaz de mantener a una novia y yo no hago nada que no sea cuidar de ella, así que me gustaría saber qué estoy haciendo mal”.

Fieldgrove, de 39 años, y Kershner, de 21, fueron arrestados a finales de enero en la ciudad de Hastings bajo cargos de incesto.

Padre e hija se conocieron cuando Kershner tenía 17 años. De acuerdo con los reportes, empezaron a tener relaciones sexuales en septiembre pasado, y un mes después, se casaron.

Fieldgrove no aparece como padre de la muchacha en el certificado de nacimiento, pero una prueba de ADN que se le realizó a ambos confirmó el parentesco.

Fue la madre de la chica que alertó a la Policía de la relación incestuosa.