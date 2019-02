7 alimentos para acelerar la pérdida de peso

Inclúyelos en tu dieta si quieres adelgazar algunas libras

El ejercicio es importante para reducir tallas y tonificar la figura, pero en lo que se refiere a bajar de peso, lo que comes es fundamental para lograr tus objetivos.

Existen algunos alimentos que pueden acelerar la pérdida de peso gracias a sus propiedades nutricionales y a su alto contenido de fibra. Si te interesa saber cuáles son e incluirlos en tu dieta diaria, sigue leyendo.

Aguacate

El aguacate es enteramente grasa, pero una grasa monoinsaturada que tiene la habilidad de mejorar el metabolismo, lo que evita la acumulación de lípidos en el abdomen. Además, su gran contenido de fibra ayuda a reducir el hambre y a lograr mejores resultados en una dieta diseñada para adelgazar.

Avena

No es sólo por su alto contenido de fibra que la avena es uno de los mejores alimentos que puedes consumir cuando tratas de perder peso, sino que su gran cantidad de proteína te brindará la saciedad que necesitas en este momento. Una taza de avena tiene la misma cantidad de proteína que un huevo, así que consumirla durante el desayuno te hará sentir menos hambre durante el día.

Té verde

El hábito de beber de cuatro a cinco tazas de té verde al día, combinado con 25 minutos de ejercicio, ayuda a perder más grasa abdominal durante este periodo, de acuerdo con una investigación publicada en The Journal of Nutrition. ¿Qué contiene el té verde que favorece el adelgazamiento? Una gran cantidad de antioxidantes que evitan que la grasa se almacene en el abdomen.

Granos integrales

Una buena costumbre para tu dieta no sólo cuando tratas de perder peso, sino para toda la vida, es cambiar las harinas refinadas por los granos integrales. Arroz, cereales, pasta, pan, trata de que todos los alimentos que comes que contienen granos, sean integrales. Según el American Journal of Clinical Nutrition, consumir granos enteros en lugar de granos refinados, acelera el metabolismo y su alta cantidad de fibra te hace sentir más plenitud en el estómago.

Quinoa

La quinoa es una maravilla no sólo por su alto contenido de proteínas y fibra, sino porque es uno de los pocos alimentos vegetales que contiene aminoácidos que favorecen la formación de los músculos del cuerpo. Una taza de quinoa contiene unas 220 calorías, es muy fácil de preparar y puedes consumirla en preparaciones saladas o dulces.

Pistachos y almendras

Sabemos que las nueces son ricas en calorías y grasas, pero esas grasas naturales, lejos de hacerte subir de peso, ayudan a reducir tu talla y mejoran los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Los pistachos y las almendras son una excelente fuente de grasas naturales, proteínas y fibra que favorece la pérdida de peso.

Sandía

La sandía ayuda a reducir las tallas alrededor de la cintura, gracias a que es rica en flavonoides, sustancias que ayudan al organismo a aprovechar mejor los alimentos que se consumen. Estos flavonoides son un compuesto importante en la sandía, pero también en todos los frutos rojos, como las fresas, los arándanos, las moras, la granada roja o las frambuesas.