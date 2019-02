¿Gobierno de EEUU podrá incautar los supuestos $14,000 millones de “El Chapo”?

No todo es tan sencillo como parece...aun después del veredicto de culpabilidad contra el líder del cartel de Sinaloa

Después de que Joaquín “El Chapo” Guzmán haya sido declarado culpable de narcotráfico en un juicio en el que abundaron los testimonios acerca de su vida ostentosa, sobre armas con joyas incrustadas, flotas de aviones cargados de efectivo e incluso un zoológico personal, algunos estadounidenses, como el senador republicano Ted Cruz, han planteado la idea de tomar los miles de millones de ganancias del narcotraficante para pagar un muro fronterizo con México. Pero ni las autoridades federales pueden decir con certeza cuánto dinero le queda a Guzmán de sus ganancias, ni saben cómo recuperarlo.

Por ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que buscará incautarse de la fortuna que la acusación de Guzmán valoró en 14.000 millones de dólares. Las autoridades no especifican cómo llegaron a esa cifra, pero los expertos dicen que probablemente se basaron en la evidencia del valor de los ingresos de los enormes envíos de drogas y cualquier bien utilizado para el tráfico.

Con Guzmán, que podría ser sentenciado a cadena perpetua por tráfico de heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, las autoridades saben que su estimación de decomiso es más bien simbólica, para enviar un mensaje a otros narcotraficantes de que una condena podría costarles su fortuna y no solo su libertad, de acuerdo con Duncan Levin, exfiscal federal especializado en incautaciones. “Es obvio que no tiene 14.000 millones de dólares”, dice Levin. “Y gran parte de lo que tenga podría no ser recuperable”.

Pero esta realidad no ha impedido que los conservadores relacionen la política del muro fronterizo con el caso Guzmán. Como ha hecho Ted Cruz, que promete reintroducir un proyecto de ley, que lleva como nombre El Chapo, que buscaría que el dinero confiscado de los cárteles mexicanos sea destinado al muro fronterizo.

Cruz dijo en una entrevista con Fox News que se le ocurrió la propuesta de ley hace más de un año, cuando el Congreso debatía el costo del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump, entonces estimado en aproximadamente 14.000 millones de dólares.

“Hay una simetría natural y elegante que se presentó sola”, dijo Cruz. “Esos miles de millones los hizo El Chapo por traficar ilegalmente a través de la frontera con Estados Unidos, pasando narcóticos por la frontera, así que es justo que esas ganancias ilegales se destinen a solucionar el problema de detener al siguiente narcotraficante”. Pero conseguir esas ganancias es otra historia.

En casos nacionales de delitos de cuello blanco, suele haber un rastro que apunta a bienes confiscables ocultos en cuentas bancarias y empresas fantasma. Pero el juicio de Guzmán estuvo plagado de evidencias sobre cómo el cártel de Sinaloa hizo todo lo posible para ocultar sus ganancias, ya sea guardando efectivo en casas de seguridad o lavándolo a través de un negocio de jugos de frutas en la Ciudad de México. Y luego hay horas de testimonios sobre cuántos funcionarios públicos de México recibieron sobornos, sin mencionar las complicaciones de recuperar bienes en otros países.

Aun así, del juicio salieron algunos detalles atractivos sobre la opulencia de Guzmán. Los jurados escucharon a un testigo colaborador, Miguel Ángel Martínez, describir cómo durante el “auge de la cocaína” de la década de 1990 Guzmán tenía casas “en todas las playas y ranchos en todos los estados”. Agregó que Guzmán enviaba sus tres aviones privados cada mes para recoger dinero en Tijuana. En promedio, cada avión llevaba 10 millones de dólares a Sinaloa.

Sin embargo, la defensa afirmó que la cifra del gobierno sobre el efectivo que alimentaba el consumo ostentoso de Guzmán era muy exagerada. En su alegato final, su abogado Jeffrey Lichtman citó el testimonio de otro colaborador que dijo que cuando Guzmán estaba prófugo hace unos 10 años, cuando era uno de los hombres más buscados en México, debía 20 millones de dólares y a duras penas podía pagar a los subordinados que lo protegían en uno de sus escondites en las montañas. “El tipo no tenía dinero”, dijo Lichtman al jurado.

En su lugar, Lichtman insistió durante una entrevista telefónica el jueves en que es falsa la idea de que Guzmán, de 61 años, es multimillonario. Los 14.000 millones de dólares son “una cifra fantasiosa”, dijo. “Es una fantasía no solo por cómo se llegó a ella, sino por cómo esperan obtenerla”.

El decomiso final deberá fijarlo el juez federal Brian Cogan.

(Editado por: Alba Moraleda con información de AP)