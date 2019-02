Trump habría cometido el peor error de su presidencia

El presidente Donald Trump cumplió sus amenazas y declaró el estado de emergencia nacional para así poder lograr la construcción de su muro fronterizo.

Sin embargo más allá de la si la declaratoria sobrevive la batalla legal que le espera en los tribunales se abre una puerta que durante años ambos partidos querían mantener cerrada.

Así lo dejó a entender la líder republicana Nancy Pelosi al adverir a los republicanos dispuestos a apoyar la decisión del presidente Trump de declarar una emergencia nacional en la frontera sur, que el próximo presidente demócrata podría hacer lo mismo con las armas.

“Un presidente demócrata también puede declarar emergencias”, dijo Pelosi a los periodistas en el Capitolio. “Entonces, el precedente que el presidente está estableciendo aquí es algo que los republicanos deben enfrentar con gran incomodidad y consternación”.

Pelosi notó que el jueves marcó el primer aniversario del tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que dejó 17 estudiantes y profesores muertos. Ella argumentó que la verdadera emergencia nacional no es el cruce ilegal de fronteras, sino la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos.

“Hablemos del primer aniversario de otra manifestación de la epidemia de violencia con armas de fuego en Estados Unidos”, dijo Pelosi. “Eso es una emergencia nacional. ¿Por qué no declara esa emergencia, señor presidente? Desearía que lo hiciera.

“Pero un presidente demócrata puede hacer eso”.

El representante demócrata Emanuel Cleaver por el estado de Missouri también compartió un tuit llamando a varias cuestiones defendidas por los demócratas, como el cambio climático y la desigualdad de ingresos, una “emergencia nacional”.

Gun violence is a national emergency

Climate Change is a national emergency

Income inequality is a national emergency

Access to healthcare is a national emergency

Building a wall on the southern border is not.

— Rep. Emanuel Cleaver (@repcleaver) February 14, 2019