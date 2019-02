Denuncian que Nueva York es la capital de las acciones de ‘La Migra’

Reporte del contralor Scott Stringer revela un aumento del 150% en las deportaciones en la Gran Manzana, un alza del 88% en los arrestos por agentes de ICE

A pesar de la lucha que las autoridades municipales y estatales han emprendido para defender y proteger a los inmigrantes que viven en Nueva York, desde que Donald Trump asumió la Presidencia, ‘La Migra’ ha aumentado vertiginosamente las detenciones y deportaciones en la Gran Manzana. Así lo revela un informe presentado este jueves por el contralor municipal Scott Stringer, que recopila datos alarmantes de ICE y de las cortes de inmigración.

Entre el 2016 y el 2018, la cifra de personas deportadas en la Gran Manzana pasó de 1,037 a 2,593, lo que representa un incremento del 150%, convirtiendo a Nueva York en la tercera ciudad con mayor aumento en deportaciones, luego de Denver y Chicago.

El informe, titulado “Demografía de detenciones: acciones de inmigración en Nueva York bajo Trump”, señala además que las deportaciones de inmigrantes sin récord criminal, que incluyen a 800 personas, se incrementaron en 265.5%.

“Nuestras investigaciones y nuestro análisis revelan que la Administración Trump la está emprendiendo contra Nueva York… y no se trata de un accidente, sino que ellos saben lo que están haciendo, pues por primera vez en nuestra ciudad las deportaciones aumentaron en un 150% y los arrestos de personas sin historial criminal en casi 260%, lo que es sumamente preocupante”, dijo el contralor Stringer, quien pidió a ICE que deje tranquilos a los inmigrantes.

Capital de las agresiones de ICE

“Nueva York se está volviendo en la capital de las agresiones de ICE y el precio que están pagando miles de familias es muy alto (…) necesitamos que ICE se largue de nuestra ciudad”, dijo el Contralor, destacando que bajo el actual gobierno federal, el Estado y la Ciudad de Nueva York tienen en su poder tres herramientas para detener el impacto negativo de ‘La Migra’.

El informe muestra además que en un 88.2% aumentaron las detenciones de ICE por violaciones civiles, pasando de 1,847 en el 2016, a 3,476 en 2018; Un 39.5% fue el aumento entre 2016 y 2017 y 34% entre 2017 y 2018.

Por otro lado, el reporte revela que 19,750 son los casos nuevos de deportación que están en las cortes de NY desde que Trump asumió el poder, lo que equivale al 30% de aumento, comparado con el gobierno anterior. Los guatemaltecos son los hispanos con mayor número de casos de inmigración en las cortes, con un total de 3,924, seguidos por Ecuatorianos, con 3,677 casos, mexicanos, con 3,420 casos, hondureños, 3,207, El Salvador, con 2,849 casos y dominicanos con 740 casos. Solo son superados por inmigrantes de China, quienes tienen 10,804 casos en los tribunales e India, con 5,172.

Piden frenar a ‘La Migra’ en cortes

Stringer pidió a La Ciudad que asegure que todos los inmigrantes que tienen casos en las cortes tengan representación legal y se ponga fin a las restricciones que impiden que algunos inmigrantes de bajos recursos accedan a programas auspiciados a nivel local. Al igual que solicitó que la Ciudad siga apoyando el Fondo de Libertad de los Inmigrantes de Nueva York para ayudar a pagar las fianzas de quienes sean puestos en centros de detención relacionados con procesos migratorios.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno estatal para que restrinja la presencia y los operativos de ICE en las cortes y sus alrededores, a través de la aprobación de un proyecto de ley al respecto que cursa actualmente en la Legislatura y que monitoree muy de cerca cualquier póliza federal nueva para poder contrarrestarla.

Destrucción de familias

La mexicoamericana Agustina Pérez aseguró que vive en carne propia la angustia de las acciones de ICE, tras la detención de su madre, de 43 años, en abril del año pasado en su apartamento de El Barrio. Tras comentar que su historia es una de las miles que forman parte del reporte presentado por la Contraloría, hizo un llamado a las autoridades federales para que frenen sus acciones contra los inmigrantes.

“Les pido que sean más humanos, que se den cuenta que ellos tienen padres y madres y que si se la llevan a mi mamá van a destruir a una familia entera. Honestamente no sabemos si va a poder seguir en el país. No sabemos si va a volver a casa”, comentó la joven, mencionando que en marzo próximo su mamá deberá comparecer ante los oficiales de inmigración. “Ella tiene diabetes y está muy devastada, especialmente porque ella es una mujer que me sacó adelante a mí y a mi hermano, al igual que lo hace con mi hermanita de 13 años. Nos hizo profesionales, pagó sus impuestos y ahora le duele verse en esta situación”.

La asambleísta Catalina Cruz, quien fue indocumentada durante 13 años, destacó que si Nueva York quiere ser realmente un estado santuario, necesita promover más acciones legislativas que favorezca a las familias y frene a ICE.

“Lo que quiere este presidente es destruir nuestra alma inmigrante para quedarse ella y el dinero, pues no nos digamos mentira, la idea de sus acciones y el muro es dinero. Por eso pido a mis colegas del Senado y la Asamblea que nos unamos. No podemos nomás dejarle todo el trabajo a la Ciudad para proteger a nuestros inmigrantes”, dijo la líder política de Queens, advirtiendo que no solo es una lucha por los inmigrantes latinos sino por familias de diferentes nacionalidades.

Hasta en materia de fianzas los datos recopilados por la Contraloría dejan ver que la situación en los últimos dos años se pudo peor para los inmigrantes de la Gran Manzana. $7,500 es el promedio de fianzas que actualmente imponen las cortes a los inmigrantes, es decir el doble de las fianzas impuestas en delitos de cortes criminales.

‘La Migra’: Solo hacemos nuestro trabajo

Rachael Yong Yow, vocera de ICE Nueva York, prefirió no emitir comentarios sobre el reporte ni los reclamos del Contralor, pero advirtió que los oficiales de ‘La Migra’ solo están haciendo su trabajo con orgullo y dignidad.

“ICE concentra sus recursos de cumplimiento en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Sin embargo, ICE ya no exime a las clases o categorías de extranjeros extraíbles de la aplicación potencial de la ley”, afirmó la funcionaria. “Todas las personas que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetas a arresto por inmigración, detención y, si se las encuentra deportables por orden final, la expulsión de los Estados Unidos”.

Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes, aseguró que la agenda inmigrante de la Administración Trump, que divide a familias, “es cruel y contraproducente” tanto en la frontera como en Nueva York, y pidió a quienes enfrenten problemas que busquen la ayuda que ofrece la Ciudad.

“Alentamos a los inmigrantes neoyorquinos a que realicen chequeos legales con regularidad: solo llame al 311 y digan “ActionNYC” para conectarse con asistencia legal gratuita y segura sobre inmigración”, comentó la funcionaria. “Con la mayor inversión municipal en servicios legales de inmigración en el país, la Administración de Blasio se enorgullece de defender un enfoque que nos hace una ciudad más fuerte y segura”.

La gobernación Cuomo calificó de crueles las acciones del Gobierno federal, y aseguró que el gobierno estatal está comprometido en la lucha y defensa de los inmigrantes.

“El Gobernador Cuomo es un incansable defensor de las comunidades inmigrantes perjudicadas por las políticas inhumanas del gobierno federal y emitió una orden ejecutiva para prohibir los arrestos de ICE en todas las agencias ejecutivas y edificios estatales sin una orden judicial, que ahora propone codificar como ley”, dijo Hazel Crampton-Hays, vocera del Gobernador, quien destacó que el mandatario sigue empujando otras protecciones de ley. “El Gobernador ha apoyado la provisión de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados desde 2007. Esperamos trabajar con la legislatura en estos asuntos y seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para proteger a los inmigrantes de Nueva York”.

Datos sobre inmigrantes en NY

3.3 millones de inmigrantes viven en Nueva York.

550,000 se estima que son indocumentados.

$100,000 millones producen los inmigrantes en NY.

150% aumentaron las deportaciones de ICE entre el final del 2016 y el 2018.

Entre el 2016 y el 2018, la cifra de personas deportadas en la Gran Manzana pasó de 1,037 a 2,593.

Nueva York es la tercera ciudad con mayor aumento en deportaciones de ‘La Migra’, luego de Denver y Chicago

265.5% aumentaron las deportaciones de inmigrantes sin récord criminal.

1,144 inmigrantes integran esa estadística, mientras que en el 2016 la cifra fue de 313.

88.2% aumentaron las detenciones de ICE por violaciones civiles, pasando de 1,847 en el 2016, a 3,476 en 2018

39.5% fue el aumento entre 2016 y 2017 y 34% entre 2017 y 2018.

312 y 522 es el promedio de solicitudes mensuales de ICE para que autoridades locales de Nueva York entreguen a inmigrantes detenidos y ponerlos bajo su custodia.

50 era el promedio de esas solicitudes al final del gobierno Obama.

19,750 son los casos nuevos de deportación que están en las cortes de NY desde que Trump asumió el poder, lo que equivale al 30% de aumento, comparado con el gobierno anterior.

$7,500 es el promedio de fianzas que actualmente imponen las cortes a los inmigrantes, es decir el doble de las fianzas impuestas en delitos de cortes criminales.

$100,000 es la fianza más alta que han puesto las cortes a inmigrantes en NY desde la llegada de Trump al Gobierno.

Los guatemaltecos son los hispanos con mayor número de casos de inmigración en las cortes, con un total de 3,924, seguidos por Ecuatorianos, con 3,677 casos, mexicanos, con 3,420 casos, hondureños, 3,207, El Salvador, con 2,849 casos y dominicanos con 740 casos. Solo son superados por inmigrantes de China, quienes tienen 10,804 casos en los tribunales e India, con 5,172.

Tres acciones urgentes para frenar a ‘la migra’