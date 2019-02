Defensa de “El Chapo” pedirá un nuevo juicio tras presunta desobediencia del jurado

Eduardo Balarezo envió petición formal al juez Brian Cogan sobre periodos legales

La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera presentará una solicitud de nuevo juicio contra su cliente, luego de que un jurado revelara que varios integrantes de los neoyorquinos que hallaron culpable al mexicano desobedecieron las reglas del proceso.

El abogado Eduardo Balarezo envió una solicitud formal al juez Brian Cogan sobre ampliar el periodo que tiene la defensa de Guzmán Loera para pedir un nuevo proceso, a fin de que sea de 30 y no 14 días después del veredicto.

En la misiva, el defensor señala que hizo una petición al Gobierno de los Estados Unidos, pero no ha recibido respuesta.

“El Sr. Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio, basado en las revelaciones del artículo y solicitar una audiencia probatoria para determinar el alcance de la mala conducta“, dice la carta que especifica la ampliación del periodo, aunado a que ya se hizo la solicitud al Gobierno. “La defensa ha buscado el consentimiento del Gobierno para la ampliación; sin embargo… no ha respondido”.

La solicitud de Balarezo inicia con la referencia a una entrevista anónima publicada por VICE News a uno de los 12 miembros del jurado que encontró culpable de 10 cargos al líder del Cártel de Sinaloa.

“¿Recuerdas que nos dijeron que no podemos mirar a los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, pues lo hicimos”, reveló el jurado en esa diálogo publicado el 20 de febrero.

La fuente, de quien se desconoce el sexo, incluso contó que varios miembros del jurado revisaban regularmente redes sociales, contrario a las órdenes del juez Cogan. “Íbamos constantemente a sus medios, a su Twitter… yo personalmente y a algunos otros miembros del jurado que conocí”, afirmó.

Balarezo menciona ese aspecto en particular, ya que el juez Cogan indicó en varias ocasiones durante el juicio que las ocho mujeres y cuatro hombres del jurado no podían revisar medios de comunicación, buscadores o redes sociales, a fin de no ser influenciados en su decisión, con historias no aceptadas como pruebas en el juicio.

“El artículo establece que varios jurados cometieron faltas de conducta al violar intencionalmente las instrucciones de la Corte para ‘mantenerse alejados de la cobertura de los medios de comunicación, no realizar ninguna investigación en Internet… y [no] comunicar nada sobre el caso a nadie‘”, según acuerdo del 24 de enero de 2019 citado por Balarezo.

La defensa del #ElChapo presentará moción para un nuevo juicio, luego de que un miembro del jurado revelara que al menos 5 de sus compañeros desobedecieron las reglas fuera de la Corte… El abogado @balarezolaw envió petición al juez Brian Cogan. pic.twitter.com/ZNbLbuA5qZ — Jesús García-Gómez (@JesusGar) February 22, 2019

En al menos dos ocasiones, el juez Cogan preguntó a los 18 miembros del jurado (incluidos los seis suplentes) si habían tenido acceso a información que pudo impactar negativamente su opinión sobre Guzmán Loera o su equipo de defensa.

Una de esas ocasiones fue el amorío del abogado Jeffrey Lichtman con una de sus clientas, con quien también intercambió mensajes de texto, donde hizo un chiste sobre “El Chapo”.

La otra fue del 2 de febrero, cuando a conocer un documento sobre las declaraciones del colombiano Alex Cifuentes respecto a la compra de menores de 13 y 15 años de edad por parte de Guzmán Loera para drogarlas y tener relaciones sexuales con ellas. Esa información no fue presentada en el juicio, por lo que no podía ser parte de las pruebas analizadas por el jurado.

La defensa del #ElChapo presentará moción para un nuevo juicio, luego de que un miembro del jurado revelara que al menos 5 de sus compañeros desobedecieron las reglas fuera de la Corte… El abogado @balarezolaw envió petición al juez Brian Cogan. pic.twitter.com/ZNbLbuA5qZ — Jesús García-Gómez (@JesusGar) February 22, 2019

…Y AMLO recibe petición de familiares

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que le envió María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán Loera, para que ayude a solicitar visas humanitarias al Gobierno de los Estados Unidos.

El mandatario dijo en su conferencia de prensa que había girado instrucciones para dar seguimiento al tema, pero no especificó cómo se haría la petición formal la Administración del presidente Donald Trump.

“Dije que la primera parte de la petición la atenderá la Secretaría de Gobernación”, indicó el mandatario. Omití que la gestión de visas humanitarias ante EUA para sus hijas, la incluye a ella”.