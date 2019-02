El video de Salma Hayek vestida de alemana con gran escote por el que atacan a Karl Lagerfeld de sexista

View this post on Instagram

I have no idea what they’re saying. All I remember is that somehow #karllagerfeld convinced me to wear this German costume while still Breast feeding. No tengo idea que están diciendo. Solo me acuerdo que no se ni como pero Karl me convenció de ponerme este atuendo típico Aleman cuando todavía estaba dando pecho a mi hija #wettendass #breastfeeding #tbt #germany ❤️