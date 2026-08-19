Nueva York busca trabajadores para proteger a niños: quiénes pueden aplicar a las nuevas vacantes

La ciudad de Nueva York está buscando candidatos para trabajar como Child Protective Specialist, un puesto dentro de la Administración de Servicios para Niños (ACS) que tiene como misión investigar denuncias de abuso o negligencia y ayudar a proteger a menores en situaciones de riesgo.

La agencia realizará una jornada especial de contratación el viernes 21 de agosto de 2026. Solo los candidatos seleccionados para una entrevista recibirán posteriormente el horario y la ubicación del encuentro.

Cuánto paga Nueva York por trabajar como especialista en protección infantil

Las vacantes recientes de Child Protective Specialist publicadas por la ciudad ofrecen un salario inicial de $58,984 al año para los candidatos seleccionados. Se trata de puestos de tiempo completo dentro de ACS.

El cargo pertenece al sistema de servicio civil de Nueva York. La convocatoria advierte que los empleados pueden tener que presentarse y aprobar el próximo examen correspondiente al título de Child Protective Specialist cuando sea ofrecido por la ciudad para conservar el puesto de manera permanente.

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Qué hace un Child Protective Specialist

Estos trabajadores forman parte de la Division of Child Protection de ACS y responden a denuncias de posible maltrato o abandono infantil.

Su trabajo puede incluir entrevistar a niños y familiares, visitar hogares, recopilar información sobre las condiciones en las que vive un menor, evaluar riesgos y coordinar servicios de apoyo cuando una familia necesita asistencia.

ACS también administra servicios de cuidado temporal, programas comunitarios, justicia juvenil y subsidios para cuidado infantil.

Es un empleo que requiere contacto directo con familias que atraviesan situaciones complejas y, en determinados casos, tomar decisiones urgentes relacionadas con la seguridad de un menor.

Quiénes pueden aplicar

Los requisitos dependen de la convocatoria concreta y deben revisarse antes de presentar la solicitud. En las vacantes publicadas por NYC Jobs para este puesto, la ciudad establece requisitos educativos y profesionales vinculados con estudios universitarios y determinadas áreas de formación.

Por eso, no es un trabajo de entrada para cualquier candidato: quienes estén interesados deben comprobar que cumplen las condiciones académicas establecidas para el título de servicio civil antes de postularse.

La propia ACS señala que busca candidatos motivados, compasivos, imparciales y capaces de trabajar con familias de distintos orígenes y circunstancias.

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Cómo participar en la jornada de contratación del 21 de agosto

El evento aparece actualmente en el calendario oficial de empleo de la ciudad bajo el nombre “NYC Children: Child Protective Specialist Hiring Event”. La convocatoria está prevista para el viernes 21 de agosto. A diferencia de una feria laboral abierta, la ciudad aclara que solo las personas elegidas para una entrevista serán contactadas con el horario y el lugar donde deberán presentarse.

Los interesados pueden buscar el puesto de Child Protective Specialist en el portal oficial NYC Jobs y seguir allí las instrucciones para presentar su candidatura.

Otros trabajos disponibles para ayudar a niños en Nueva York

ACS no contrata únicamente especialistas en protección infantil. La agencia mantiene búsquedas en distintas áreas relacionadas con niños, jóvenes y familias.

Por ejemplo, la ciudad también promociona puestos de Youth Development Specialist, dedicados a trabajar con jóvenes dentro del sistema de justicia juvenil. Para ese cargo, ACS informa actualmente un salario inicial de $55,075, que puede alcanzar aproximadamente $69,762 después de cinco años, además de seguro de salud, participación en el sistema de pensiones municipal, pago de horas extra y otros beneficios.

En otros niveles profesionales, ACS publica además oportunidades para investigadores, capacitadores, especialistas en programas y puestos de supervisión, aunque cada uno tiene requisitos diferentes.

Trabajar para la ciudad también incluye beneficios

Una de las razones por las que estos puestos pueden resultar atractivos es que forman parte del empleo público de Nueva York.

Dependiendo del cargo, los beneficios pueden incluir seguro médico, sistema de jubilación municipal, vacaciones, licencias y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la administración pública. ACS destaca además las posibilidades de desarrollar una carrera en distintas áreas relacionadas con protección infantil y servicios para familias.

Para quienes cuentan con la preparación requerida y buscan un trabajo enfocado en servicios sociales, la convocatoria del 21 de agosto representa una oportunidad concreta para ingresar a una de las agencias que trabaja directamente con niños y familias vulnerables de Nueva York.

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