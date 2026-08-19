Trump presiona para celebrar cumbre con Kim Jong-un en otoño, según informes

El presidente Donald Trump plantea sostener una nueva reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante el próximo otoño, y evalúa coordinar la cita en medio de sus compromisos en el continente asiático.

Fuentes oficiales citadas por el The Wall Street Journal señalaron que las conversaciones podrían concretarse en el mes de noviembre. La fecha coincidiría con la realización de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento que tendrá lugar en la ciudad de Shenzhen, China.

Preguntas a Trump sobre acercamientos con Kim

Asimismo, se conoció que durante un encuentro con los medios el pasado lunes, la periodista de la cadena CNN, Kristen Holmes, formuló preguntas al mandatario sobre las comunicaciones recientes con el gobierno norcoreano y la reestructuración de los ejercicios militares con Corea del Sur.

En la interacción, Trump interrumpió a Holmes, y la acusó de hacer “noticias falsas”, además de dirigirse a ella como una persona “ruidosa” y “bulliciosa”. Pese a no ofrecer detalles específicos sobre el contenido de los mensajes intercambiados con el líder norcoreano, el presidente sostuvo que las comunicaciones han sido “muy positivas”, informó EFE.

Estrategia militar bilateral

En un mensaje del pasado domingo, el republicano informó que el Pentágono reduciría la escala de los entrenamientos militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Argumentó que este tipo de maniobras envían un mensaje inadecuado hacia Corea del Norte, país calificó como “respetuoso” durante el desarrollo de sus gestiones gubernamentales.

Las conversaciones directas entre ambas naciones registran tres antecedentes durante el primer mandato de Trump, orientados a negociar la desnuclearización de la península coreana. Esos encuentros, producidos entre 2018 y 2019, concluyeron sin un tratado formal tras no alcanzarse un punto de acuerdo entre las partes, tras lo cual Corea del Norte fortaleció sus relaciones diplomáticas con Rusia.

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