Actor de Televisa, César Evora, sufre discriminación en Estados Unidos

Le han hecho "groserías" al actor de origen cubano

César Évora revela que ha sido discriminado en EU por ser latino, y es que el primer actor narra que muchas veces se ha llevado malas experiencias en ese país cuando lo escuchan hablar en español en territorio americano.

“Es horrible cuando me ha pasado esto, pero sí me ha sucedido que cuando me escuchan como hablo, me comienzan a hacer gestos o simplemente comentarios nefastos por el hecho de ser latino. Cuando llego a Estados Unidos y me ven, a primera vista no me dicen nada, pero cuando escuchan que hablo y que tengo un acento muy cubano, muy latino, es cuando comienzan a hacerme groserías. Muchos americanos creen que los latinos son en su mayoría de piel morena, pero cuando se encuentran con alguien que no tiene esos rasgos, les cuesta entender que son mexicanos, cubanos, etc. Pero insisto, en Estados Unidos por hablar español me han discriminado”.

El actor asegura que este tipo de situaciones lo han hecho sentirse frustrado: “Es nefasto el clasismo, pero es algo que vamos a seguir viviendo, porque así es este mundo y porque en Estados Unidos lo siguen fomentando tanto el presidente como su equipo, ¡Dios!”.