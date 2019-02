Policía de Florida deja que arrestados tengan relaciones sexuales en una patrulla

Una dulce manera de ir a prisión

La flexibilidad le pasó cuenta de cobro a un policía de Fort Pierce, Florida.

Doug McNeal fue suspendido por hechos ocurridos en julio de 2018 y que quedaron registrados en cámara.

De acuerdo con WPTV, el agente llegó a un Walmart para atender un llamado de abuso a una mujer identificada como Krista Leigh, de 24 años. El hombre encontró a la víctima en una banca, pero ella se negó a recibir ayuda. McNeal canceló la emergencia, pero 10 minutes después reportó investigar un robo en la tienda con Leigh y Zachery Moellendick, de 23, como sospechosos.

El uniformado arrestó a la pareja, pero fue laxo con ellos. Los dejó fumar y no los obligó a usar cinturones de seguridad. Tampoco los esposó. El video de la cámara de la patrulla reveló que los sospechosos se besaron y practicaron actos sexuales. Todo ocurrió mientras McNeal escuchaba la canción “Can’t Get Enough Of Your Love” de Barry White.

El agente fue suspendido por 20 días por violar varias normas.

“El agente McNeal ha aceptado la responsabilidad total por sus acciones y entiende la gravedad de las violaciones de nuestras normas. La conducta de este oficial no representa los valores de este Departamento o de los hombres y mujeres que sirven a nuestra comunidad con honor todos los días “, dijo Diane Hobley-Burney, jefe de Policía.

Leigh y Moellendick fueron acusados por robo y pasaron tiempo en la cárcel.