MTA apueba aumentos en los costos de la MetroCard

Aunque la base del pasaje único se mantiene en $2.75, la tarjeta semanal costará $33, la mensual $127 y se acaba el bono de 5%

A partir del mes de abril, los casi seis millones de neoyorquinos que diariamente usan el metro y los 2 millones de usuarios de los autobuses tendrán que meterse más la mano al bolsillo para cubrir los costos del transporte público, pues la junta directiva de la MTA votó por un aumento que no fue recibido con buenos ojos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte aprobó un incremento del 3% en las MetroCard semanales, pasando de $32 a $33 y del 5% en las tarjetas mensuales, que ya no costarán $121 sino $127. Asimismo decidió acabar con el bono de 5% que actualmente se concede a los usuarios cada vez que agregan al menos $5.50 a su MetroCard para viajes individuales.

La base del pasaje único no sufrirá ningún incremento y continuará en $2.75, al igual que si se hacen compras de pases individuales el precio seguirá como está actualmente, en $3.

El presidente interino de la MTA, Fernando Ferrer, defendió el aumento, asegurando que el alza es necesaria para poder continuar mejorando, ya que ese organismo está travesando por “un estrés financiero”.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos para hacer a la MTA tan eficiente como sea posible”, dijo el jefe de la agencia de transporte.

A pesar de la decisión, hubo miembros de la junta directiva de la MTA que votaron en contra del incremento y resumieron el sentir y la frustración de la gran mayoría de pasajeros con el servicio que diariamente reciben.

“Estamos jodiendo a los pasajeros”, aseguró Andrew Saul, criticando la manera como se manejan los recursos. “”Esta es una burocracia hinchada. Esta cosa está llena de despilfarro. Creo que es terriblemente equivocado ponerle ese peso a los pasajeros”.

Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance, criticó la decisión y calificó de injusto que los usuarios tengan que pagar más por un mal servicio.

“La votación del alza en las tarifas de hoy deja claro algo: los pasajeros están pagando más de lo que les corresponde por un sistema de tránsito que les está fallando”, dijo la activista, destacando que urge que Albany apruebe el impuesto de congestión (peajes) a los autos que transiten por el sur de la calle 61 en Manhattan, como lo piden el Alcalde y el Gobernador. “Es hora de que nuestros legisladores estatales den un paso adelante y ayuden a sus electores, a los millones de neoyorquinos que dependen de nuestros trenes y autobuses, aprobando la tarifa de congestión”.

Bailin agregó que el alza es un golpe más a los más pobres, pues son ellos quienes más sufren su impacto y pidió a la Administración De Blasio que acelere la implementación completa de los programas de “tarifas justas” (Subsidiar la mitad del precio de las MetroCard) para todos los neoyorquinos en o por debajo de la línea de pobreza. “Pagan no solo en tarifas, sino también en salarios y tiempo, ya que las demoras continúan aumentando”.

El rechazo casi unánime a la decisión de la MTA de incrementar los costos, también se hizo sentir entre los usuarios del sistema de transporte.

Eloino Escobar, mexicano, de 25 años, y quien depende del metro para movilizarse en la Gran Manzana, criticó duramente la votación de la Junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte y la calificó de injusta, especialmente con las familias trabajadoras y de bajos recursos.

“Yo no estoy de acuerdo con que aumenten los precios de la MetroCard, porque cada vez las cosas están más caras y nos va a afectar mucho. Además se me hace el colmo que suban los precios cuando el servicio cada vez está peor y todo el tiempo hay fallas y retrasos con los trenes”, dijo el pasajero, quien recalcó que mientras el Estado aumentó el salario mínimo, da un golpe directo al corazón de los empleados. “Nos dan un aumento y luego nos lo quitan en transporte, eso no tiene sentido”, dijo.

El colombiano Gabriel Ortiz, estudiante de artes liberales, quiso entender los motivos de las alzas, pero aseguró que son injustificables.

“En cualquier ley de mercado es lógico que uno paga más por mejores cosas, pero si el servicio es peor, pretender sacarnos más plata del bolsillo es un robo descarado”, dijo el joven.

Pero el aumento no solamente afectará los precios de las MetroCard, sino también tocará el bolsillo de los conductores.

La junta de la MTA votó además por un incremento en los peajes de todos los cruces principales manejados por la MTA. Tan solo el Puente Verrazano-Narrows se mantendrá como está.

En su decisión, la MTA anunció que los peajes aumentarán de $5.76 a $ 6.12 para usuarios del sistema E-ZPass y de $ 8.50 a $ 9.50 para quienes pagan los peajes por correo.

Las nuevas tarifas de la MetroCard entrarán en vigencia el 21 de abril, mientras que las de los peajes, puentes y túneles entrarán en vigencia el próximo mes de marzo.

Y como una manera de querer demostrar que las cosas están mejorando en la MTA y en el sistema de transporte, esa agencia presentó un reporte en el que aseguran que el mes pasado el 76.7% de los trenes estuvieron a tiendo, marcando un aumento significativo en comparación con el desempeño en enero del 2018, que fue del 58.1%.

Asimismo, la MTA destacó que los incidentes que causaron 50 o más retrasos, también se redujeron drásticamente el mes pasado, con 52 en comparación con 105 en enero de 2018

Los nuevos costos