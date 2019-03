Arman taller gratis para que hispanos en Nueva York apliquen por la ciudadanía ante USCIS

El servicio es en español y completamente gratis

Algunos inmigrantes con Residencia Legal Permanente ya podrían aplicar por la ciudadanía de los Estados Unidos, pero no lo hacen por desconocimiento o por falta de recursos, pero para ambos casos hay opciones.

Para ello, organizaciones como Servicios de Migración Católica (CMS, en inglés) y Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés), organizan clínica que permiten a estos hispanos a concretar su trámite ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Este tipo de talleres toman especial relevancia ante cambios que USCIS, bajo la dirección de Francis Cissna, esta realizando, a fin evitar fraudes migratorios y siguiendo las políticas del presidente Donald Trump.

“Los abogados y otros voluntarios capacitados orientarán a personas elegibles para guiarlas en sus solicitudes de naturalización y responder dudas”, indica CMS.

Agrega que es un servicio gratuito asistido por traductores que permitan entender mejor las indicaciones de los expertos migratorios, quienes reconocen que talleres como éstos son necesarios ante la complicación de los procesos por parte del Gobierno federal.

“Hemos visto una creciente necesidad de estos servicios en respuesta a la agenda antiinmigrante de la administración actual, incluida la aplicación más estricta de la ley de inmigración”, señala la organización civil.

El 9 de marzo, ambas asociaciones ofrecerán el para los portadores de “green card” que hayan cumplido el requisito de tres o cinco años de permanencia en los Estados Unidos para naturalizarse.

Actualmente USCIS revisa ajustes, como la aplicación de la llamada “carga pública”, un tema que los abogados podrían explicar a los inmigrantes, para dilucidar temores durante el proceso.

En esta ocasión, las asesorías que se han impartido en Manhattan y Queens serán Brooklyn, pero aunque las personas pueden llegar el día del evento, lo ideal es que llamen al teléfono 212-225-4400, para tener una evaluación previa y asegurarse de que pueden aplicar por este beneficio migratorio.

En esa primera entrevista los inmigrantes deberán responder honestamente sobre su historial en los Estados Unidos, incluso si cometieron o no un delito, algún tipo de fraude, a fin de determinar si el taller es viable para ellos o deberán ser orientados a otro tipo de servicios.

El programa está diseñado para orientar y llenar el Formulario N-400, así como ofrecer sugerencias sobre la entrevista ante USCIS, y evaluar si una persona puede ser exenta del pago por el trámite, de $725 dólares: $640 para la solicitud y $85 dólares para la fotografía y huellas dactilares.

“Este próximo taller ayudará a los titulares de tarjeta verde en el proceso de naturalización al ofrecer servicios y recursos que a menudo están fuera del alcance de los grupos marginados, pero que son sumamente importantes para obtener la ciudadanía”, destaca la convocatoria.

Además de colaboradores de las asociaciones mencionadas, los talleres tendrán participación de abogados voluntarios de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, y de Goldman Sachs.

A tomar en cuenta