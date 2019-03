“¿Eres tú, papá?”, así es la primera película de terror psicológico cubana

El realizador tuvo que pedir permisos especiales para grabar

El cubano Rudy Riverón, un heredero de Polanski, Bergman, Hitchcock y que creció viendo películas soviéticas de antihéroes, presenta en el Festival de Cine de Miami a sus personajes alienados de “¿Eres tú, papá?“, el primer largometraje de horror psicológico realizado en Cuba.

Alejado del ambiente lúgubre que muestra su ópera prima, Riverón (Holguín, 1972) se pasea sonriente por un hotel “sesentero” de Miami Beach donde afirmó que hay diferencias entre el cine de horror psicológico y el thriller, según dijo en entrevista con Efe.

“En el horror psicológico, el protagonista recrea un elemento que puede ser producto de su mente, algo que le da miedo desde el exterior y que le perturba en su trayectoria. En el thriller, el protagonista ataca directamente, toma venganza por algo menos subjetivo”, deslinda.

“¿Eres tú, papá?”, que le llevó seis años de trabajo y aunque fue rodada totalmente en la isla caribeña se produjo en el Reino Unido, narra la vida de una familia enajenada, víctima de la “sofocante existencia de un padre dominante” que desaparece y es la hija de 13 años quien conduce la búsqueda.

La pesquisa -y esto sí es un tópico de la isla- toma los caminos del espiritismo y la santería para jugar con las “leyes” de la metafísica bajo un ambiente opresivo, resaltado por la labor del veterano director de fotografía Raúl Pérez Ureta.

Riverón se siente orgulloso de saltarse los estereotipos no solo del cine cubano, sino también los que rodean a la cultura de su país.

“Quería que la audiencia se enfocara en los problemas sicológicos de los personajes. El ‘tempo’ dado aquí me ayudó mucho a crear esa atmósfera de claustrofobia y al mismo tiempo de concentración”, dice el holguinero afincado en Reino Unido, donde hizo un curso de guión y creó su propia productora.

“Vivir en Inglaterra durante 17 años, estudiar e investigar sobre el (cine de) horror y hacer un taller de guión en Canadá por 5 meses, todo eso me ayudó mucho”, agrega el cubano.

Sus influencias, dice, “vienen con (Roman) Polanski, Ingmar Bergman, Lars von Trier, Alfred Hitchcock”, aunque también fue marcado por películas y dibujos animados soviéticos donde “todos los roles protagónicos eran antihéroes”.

“Yo tenía la idea de la niña confrontando la familia, y decidí colocarla en Cuba, porque también descubrí que nunca se había hecho una película como esa allí”, reveló Riverón.

“Pero al mismo tiempo no quería (plasmar) el sentido del humor cubano, ese donde nos reímos de nosotros mismos. Yo quería que hubiera una seriedad total entre los personajes, porque su problema es tan difícil que una distracción o algo cómico entorpecería”, matizó.

A su lado, la protagonista de la película, Gabriela Ramos, suspira cuando se le pregunta por la experiencia.

“Hice la película con 16 años y ahora tengo 19”, puntualiza esta estudiante de actuación que tuvo que obtener permisos “especiales” para rodar la película.

“Lili es un personaje muy alejado de mí, porque yo me río todo el tiempo de cualquier cosa, y ella estaba pensando en cómo unir a la familia. Aunque tenía que estar concentrada en los rodajes, había momentos en los que me relajaba para salir de esa tensión que me provocaba el personaje del padre” (Eduardo, interpretado por Osvaldo Doimadiós), explica Ramos.

Por su trabajo en esta película, la joven obtuvo el año pasado el premio internacional Seymour Cassel en el Festival Oldenburg, de Alemania, donde se estrenó “¿Eres tú, papá?” y adonde llegó la joven para recoger el palmarés “cinco minutos antes de la proyección”.

Ramos trabajó anteriormente en “Últimos días en La Habana”, de Fernando Pérez, cinta por la que obtuvo el galardón de mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Málaga (España), y otro como mejor actriz en el festival de cine latinoamericano de Biarritz (Francia).

La cinta de Riverón se exhibe el lunes en la 36 edición del Festival de Cine de Miami, luego de presentarse esta semana en San Francisco ( California), y tiene prevista además su participación en el Festival de Cine Latino de Chicago (Illinois), que tendrá lugar este mes.

El director lamentó que todavía no se haya visto en Cuba y cree que será difícil llevarla allí, pues “la película tiene requisitos legales en Inglaterra”.

Riverón, que rodó con presupuesto “totalmente” británico y tuvo que someterse en Cuba a una revisión del guión, contó para este proyecto, además de con Pérez Ureta, que acumula más de medio siglo de oficio y crédito en numerosos largometrajes, con otra figura legendaria del cine cubano, como es la actriz Eslinda Núñez que interpreta a Caridad.

Los otros actores que completan el reparto son la joven actriz Lynn Cruz (Alina) y Jorge Enrique Caballero, como Carlos.

¿Eres tú, papa? fue rodada en la periferia de La Habana a finales de 2016, en unos terrenos que alquila la empresa estatal RTV Comercial.